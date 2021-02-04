Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка Интернета вещей

Росстандарт утвердил вторую серию национальных стандартов в области технологий интернета вещей, сенсорных сетей и промышленного интернета вещей. Документы были разработаны Техническим комитетом 194 «Кибер-физические системы» на базе РВК. Среди утвержденных документов – один из наиболее востребованных рынком протоколов интернета вещей LoRaWAN RU, сообщает РВК.

Стандарт для протокола LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks) утвержден в форме предварительного национального стандарта (ПНСТ) «Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол обмена для высокоемких сетей с большим радиусом действия и низким энергопотреблением». Он определяет сетевой протокол и системную архитектуру сети LoRaWAN, оптимизированные на национальном уровне для мобильных и стационарных конечных устройств с батарейным питанием.

Протокол LoRaWAN может быть использован для управления коммунальным хозяйством и транспортной инфраструктурой, в сельском хозяйстве, добывающей и нефтехимической промышленности и других отраслях. Он характеризуется высокой энергоэффективностью, возможностью передачи данных на большие расстояния, способностью поддерживать двунаправленную связь, а также гибкой адаптацией полосы пропускания. В 2019 году стандарт получил поддержку международных экспертов LoRa Alliance и был одобрен к использованию в качестве региональной спецификации для российского рынка LoRaWAN RU.

Признание доминирующей общемировой технологии LoRaWAN в качестве предварительного национального стандарта позволит открыть доступ к наиболее совершенному и гибкому на сегодняшний день протоколу сетей интернета вещей класса LPWAN для тех государственных заказчиков, которым значима отечественная сертификация используемого оборудования и технологий. Кроме того, это большой шаг к гармонизации мировых и отечественных стандартов, что обязательно упростит международный роуминг абонентских устройств IoT. Ассоциацией интернета вещей России, в которую входит АО «ЭР-Телеком Холдинг», совместно с ТК 194 проведена большая работа по адаптации LoRaWAN к отечественным нормативным актам и частотным ограничениям. Уверен, что сам факт утверждения стандарта даст качественный толчок к развитию российского рынка сетевого и абонентского оборудования LoRaWAN, а также ускорит рост зоны покрытия сетей этого класса на территории РФ, — комментирует вице-президент по инновациям B2B и IoT инновациям АО «ЭР-Телеком Холдинг» Виктор Ратников.

Наряду со стандартом LoRaWAN утверждены еще шесть нормативно-технических документов в области интернета вещей, сенсорных сетей и промышленного интернета вещей. Новые стандарты регулируют вопросы терминологии и референтных (типовых) архитектур. Документы могут быть использованы в практической работе на всех уровнях: от включения в образовательные курсы для профильных специалистов до «готового стартового пакета» для независимых разработчиков продуктов и сервисов на рынке IT.

В разработке стандартов приняли участие эксперты Ассоциации интернета вещей, ЭР-Телеком, АО «Лаборатория Касперского», Сколтех, Лартех, АО «Инфовотч», АО «РЖД», ПАО «МегаФон», ПАО «Газпром Нефть», ПАО «Ростелеком» и других организаций.

Утвержденные стандарты стали результатом последовательной и конструктивной работы участников рынка на базе Технического комитета «Кибер-физические системы». Появление этих документов – важный шаг для развития в России новых продуктов с использованием технологии интернета вещей. Формат предварительных национальных стандартов оставляет возможность для их дальнейшего развития и модификации, а после апробации и с учетом обратной связи рынка стандарты могут перейти в ранг ГОСТ Р. Такой гибкий формат разработки и принятия документов особенно важен для нормативно-технического регулирования развивающегося рынка высоких технологий, — отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Стандарты решают важнейшую задачу обеспечения инженерной совместимости различных цифровых решений. С каждым годом все больше участников рынка «голосуют» за открытость и единые правила игры, активно подключаясь к экспертной работе по созданию нормативно-технических документов. Утвержденные стандарты стали уже второй полноценной серией стандартов для рынка интернета вещей. Благодаря им проектирование и разработка различных систем IoT в России станет проще и доступнее, — прокомментировал руководитель программ РВК, председатель ТК «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

Со списком утвержденных предварительных национальных стандартов можно ознакомиться на официальном сайте Технического комитета «Кибер-физические системы».

Справка

О Техническом комитете «Кибер-физические системы»

Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» создан на базе РВК в 2017 году. Коллегиальный орган выступает платформой для развития цифровой экономики и НТИ за счет разработки стандартов цифровых технологий для новых перспективных рынков. Комитет объединяет ведущие научные и общественные организации, технологические компании, некоммерческие организации разработчиков оборудования и программного обеспечения. Среди его участников – «Газпром нефть», «Ростелеком», «РУССОФТ», Лаборатория Касперского, Сколтех, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ и др.