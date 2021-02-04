Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка Интернета вещей

Росстандарт утвердил вторую серию национальных стандартов в области технологий интернета вещей, сенсорных сетей и промышленного интернета вещей. Документы были разработаны Техническим комитетом 194 «Кибер-физические системы» на базе РВК. Среди утвержденных документов – один из наиболее востребованных рынком протоколов интернета вещей LoRaWAN RU, сообщает РВК.
Стандарт для протокола LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks) утвержден в форме предварительного национального стандарта (ПНСТ) «Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол обмена для высокоемких сетей с большим радиусом действия и низким энергопотреблением». Он определяет сетевой протокол и системную архитектуру сети LoRaWAN, оптимизированные на национальном уровне для мобильных и стационарных конечных устройств с батарейным питанием.
Протокол LoRaWAN может быть использован для управления коммунальным хозяйством и транспортной инфраструктурой, в сельском хозяйстве, добывающей и нефтехимической промышленности и других отраслях. Он характеризуется высокой энергоэффективностью, возможностью передачи данных на большие расстояния, способностью поддерживать двунаправленную связь, а также гибкой адаптацией полосы пропускания. В 2019 году стандарт получил поддержку международных экспертов LoRa Alliance и был одобрен к использованию в качестве региональной спецификации для российского рынка LoRaWAN RU.
Наряду со стандартом LoRaWAN утверждены еще шесть нормативно-технических документов в области интернета вещей, сенсорных сетей и промышленного интернета вещей. Новые стандарты регулируют вопросы терминологии и референтных (типовых) архитектур. Документы могут быть использованы в практической работе на всех уровнях: от включения в образовательные курсы для профильных специалистов до «готового стартового пакета» для независимых разработчиков продуктов и сервисов на рынке IT.
В разработке стандартов приняли участие эксперты Ассоциации интернета вещей, ЭР-Телеком, АО «Лаборатория Касперского», Сколтех, Лартех, АО «Инфовотч», АО «РЖД», ПАО «МегаФон», ПАО «Газпром Нефть», ПАО «Ростелеком» и других организаций.
Со списком утвержденных предварительных национальных стандартов можно ознакомиться на официальном сайте Технического комитета «Кибер-физические системы».
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О Техническом комитете «Кибер-физические системы»
Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» создан на базе РВК в 2017 году. Коллегиальный орган выступает платформой для развития цифровой экономики и НТИ за счет разработки стандартов цифровых технологий для новых перспективных рынков. Комитет объединяет ведущие научные и общественные организации, технологические компании, некоммерческие организации разработчиков оборудования и программного обеспечения. Среди его участников – «Газпром нефть», «Ростелеком», «РУССОФТ», Лаборатория Касперского, Сколтех, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ и др.