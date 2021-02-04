Студенты НИТУ «МИСиС» испытывают новый высокопрочный алюминий для авиапромышленности

Группа студентов кафедры металловедения и физики прочности НИТУ "МИСиС" приступила к испытаниям нового высокопрочного алюминия для 3D-печати. Ожидается, что разработанная ими технология найдет применение в авиа- и машиностроении, а также в других отраслях промышленности.

Предложенный молодыми исследователями метод SLM-печати композитным материалом на основе алюминия позволит отказаться от использования дорогостоящего титана, который широко применяется, в том числе, в авиастроении.

В настоящее время самолеты строятся с применением алюминия и титана. Последний является достаточно дорогостоящим материалом. Студенты НИТУ "МИСиС" Дмитрий Солодов и Александр Васильев предложили вместо титана использовать высокопрочный композитный материал на основе алюминия. Разработанный ими алюмоматричный композит с добавлением тугоплавких добавок - легкий, что является важнейшим показателем в авиакосмической отрасли, поскольку снижение массы летательного аппарата позволяет снизить расход топлива и, соответственно, сократить расходы.

При этом элементы из этого материала будут изготавливаться с применением так называемого генеративного дизайна - технологии, при которой искусственный интеллект самостоятельно формирует облик деталей под заданные конструктором параметры и ограничения, что позволит дополнительно снизить массу алюминиевых изделий и повысить прочность конструкций. Затем разработанная искусственным интеллектом деталь будет напечатана на 3D-принтере с использованием технологии SLM-печати, позволяющей производить сложные изделия посредством лазерного плавления металлического порошка. SLM-печать, а также использование тугоплавких добавок обеспечит материал высокими прочностными характеристиками.

Одним из преимуществ новой технологии является снижение себестоимости изготовления сложных деталей с внутренними каналами, порами и т.д. При этом благодаря бионическому дизайну значительно снижается масса готовой детали, а применение аддитивных технологий и новых материалов позволит снизить себестоимость готовых изделий.

Предполагается, что данный материал постепенно вытеснит существующие дорогостоящие сплавы на основе титана, а также те алюминиевые сплавы, которые используются в промышленности сейчас. В первую очередь проект может быть интересен авиастроительным предприятиям, машиностроительным производствам, станкостроительным заводам, предприятиям космической индустрии, а также частным организациям, осуществляющим услугу 3D-печати металлом.

На данный момент уже получены первые образцы, которые были испытаны на растяжение до и после термической обработки. В ходе испытаний опытные образцы, напечатанные из алюминиевого порошка с тугоплавкой добавкой, продемонстрировали более высокую прочность по сравнению с образцами, напечатанными из обычного алюминия.