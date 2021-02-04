США намерены добиваться снижения ядерной угрозы со стороны Китая

ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. США намерены добиваться, чтобы контроль над вооружениями снижал угрозы со стороны ядерного потенциала Китая, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы также будем стремиться, чтобы контроль над вооружениями снизил угрозы со стороны современного и растущего ядерного потенциала Китая. Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который укрепляет стабильность, прозрачность и предсказуемость и в то же время снижает риски дорогостоящей опасной гонки вооружений", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.