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РИА Новости

США намерены добиваться снижения ядерной угрозы со стороны Китая

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен.
Источник изображения: © REUTERS / Graeme Jennings/Pool

ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. США намерены добиваться, чтобы контроль над вооружениями снижал угрозы со стороны ядерного потенциала Китая, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы также будем стремиться, чтобы контроль над вооружениями снизил угрозы со стороны современного и растущего ядерного потенциала Китая. Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который укрепляет стабильность, прозрачность и предсказуемость и в то же время снижает риски дорогостоящей опасной гонки вооружений", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.

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Страны
Китай
США
Проекты
Ядерный щит
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