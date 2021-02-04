Первый «Орёл» нового поколения поднялся в небо

В следующем году исполнится пятьдесят лет со дня первого полёта истребителя F-15 Eagle, но этот самолёт рано списывать со счетов. Сегодня, 3 февраля, портал thedrive.com сообщил о том, что ВВС США провели испытательный полёт первого истребителя F-15EX.

Полёт F-15EX Eagle с бортовым номером 20-0001 прошёл в Сент-Луисе (штат Миссури). Официально ни Boeing, ни ВВС США пока не сообщали о начале лётных испытаний новой модификации истребителя, но самолёт попал в объектив фотографа Алекса Фарвелла, который опубликовал часть снимков на своём Instagram-канале @vikingaeroimages.

Истребитель F-15EX Eagle Источник изображения: thedrive.com

До 2025 военно-воздушным силам США планируют поставить 64 истребителя F-15EX (прежнее обозначение — F-15X). Всего потребность в новых «Орлах» оценивается в 144 единицы, общая стоимость программы их производства составит $23 млрд.

Истребитель F-15EX Eagle Источник изображения: thedrive.com

В текущем десятилетии ВВС США намерены поддерживать свой разнообразный парк боевой авиации. На вооружении будут состоять различные модификации истребителей F-35A, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, F-15 Eagle/Strike Eagle, а также штурмовик A-10 Thunderbolt II.

Истребитель F-15EX Eagle Источник изображения: thedrive.com

F-15 Eagle — американский истребитель 4-го поколения. Самолёт был разработан в 1972 году и спустя четыре года поступил на вооружение американской армии. В период с 1976 года было произведено более 1500 истребителей F-15 в различных модификациях. Помимо США, эти самолёты состоят на вооружении армий Японии, Саудовской Аравии, Израиля, Южной Кореи и Сингапура.

Истребитель F-15EX Eagle Источник изображения: thedrive.com

F-15EX — новейшая версия истребителя F-15 Eagle. Эта версия получила принципиально новые радары, компьютерную систему и технологии защиты (системы радиоэлектронной борьбы и обнаружения угроз). Ключевая особенность F-15EX — возможность нести более 20 ракет класса «воздух-воздух». В компании Boeing указывают, что планер истребителя рассчитан на 20 000 лётных часов, тогда как первые версии F-15 требовали техобслуживания уже через 5000 часов.