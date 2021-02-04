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Интерфакс-АВН

Отряд боевых кораблей Северного флота зашел в Грецию для пополнения запасов

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Фрегат «Адмирал Касатонов»
Фрегат «Адмирал Касатонов».
Источник изображения: rg.ru

Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Российский стелс-фрегат "Адмирал флота Касатонов" и буксир "Николай Чикер" совершили деловой заход в греческий порт Пирей, сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ) в среду.

"Экипаж новейшего российского боевого корабля - фрегата "Адмирал флота Касатонов", выполняющего задачи дальнего похода в Средиземном море, совершил деловой заход в греческий порт Пирей. Вместе с фрегатом в порт прибыл спасательный буксир "Николай Чикер"", - говорится в сообщении.

По данным флота, основной целью делового захода российских моряков в Пирей является пополнение корабельных и судовых запасов, а также - демонстрация военно-морского флага России.

"Заход продлится несколько дней, после чего североморцы продолжат выполнения поставленных задач в Средиземном море. Ранее они отработали учение по поиску подводных лодок и учение по противовоздушной обороне отряда кораблей", - сообщили в СФ.

Дальний поход отряда кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал флота Касатонов" и спасательного буксира "Николай Чикер" начался 30 декабря. За время плавания отрядом пройдено более 7 тыс. миль. В Средиземном море фрегат и буксир действуют с 14 января.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе около 10 кораблей и судов обеспечения. У ВМФ РФ есть база в сирийском порту Тартус.

"Адмирал флота Касатонов" - второй фрегат проекта 22350. Головной корабль этого проекта "Адмирал Горшков" был передан ВМФ России в июле 2018 года. "Адмирал Горшков" в 2020 году принимал участие в испытаниях новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии stealth ("стелс"), предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

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Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
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Корпорация ТРВ
Проекты
2020-й год
22350
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