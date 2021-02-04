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РИА Новости

Обменялись нотами. Россия и США официально продлили договор о СНВ

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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 3 февраля / Радио Sputnik. В МИД России объявили, что соглашение о продлении договора о СНВ вступило в силу, РФ и Соединенные Штаты обменялись соответствующими нотами, сообщается на сайте дипведомства.

"Третьего февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ). Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу", – говорится в сообщении.

Уточняется, что "договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений, дополнений, до 5 февраля 2026 года".

"Ключевое значение для достижения этой договоренности имел телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом 26 января", – разъясняется на сайте.

Более того, в Москве надеются, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) позволит преодолеть тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями, готова вместе с США работать над укреплением глобальной стратегической стабильности, добавили в МИД РФ.

"Рассчитываем, что достигнутое с Вашингтоном понимание относительно судьбы краеугольного для международной безопасности договора позволит преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения", – добавляется в сообщении.

В дипведомстве предполагают, что "потребуются значительные усилия", дабы вернуть российско-американский диалог в этой области "на устойчивую траекторию, добиться новых крупных результатов, укрепляющих нашу национальную безопасность и стратегическую стабильность в мире".

"Россия к такой работе готова. Призываем США проявить столь же ответственный подход, конструктивно откликнуться на наши соответствующие инициативы", – резюмируется в материале.

До этого в пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3) на пять лет.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Песков призвал к "трезвой оценке" отношений между РФ и США после ДСНВ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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