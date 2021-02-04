Войти
РИА Новости

Россия и США обменялись нотами о продлении ДСНВ

339
0
0
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Соглашение о продлении договора о СНВ вступило в силу 3 февраля, Россия и США обменялись соответствующими нотами, говорится в заявлении МИД России.

"Третьего февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ). Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу", - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве отметили, что "договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений, дополнений, до 5 февраля 2026 года".

"Ключевое значение для достижения этой договоренности имел телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом 26 января", - подчеркнули в ведомстве.

Москва рассчитывает, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) позволит преодолеть тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями, готова вместе с США работать над укреплением глобальной стратегической стабильности, заявили в МИД РФ.

"Рассчитываем, что достигнутое с Вашингтоном понимание относительно судьбы краеугольного для международной безопасности договора позволит преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения", - говорится в заявлении МИД.

Как отметили в дипведомстве, "потребуются значительные усилия", чтобы вернуть российско-американский диалог в этой области "на устойчивую траекторию, добиться новых крупных результатов, укрепляющих нашу национальную безопасность и стратегическую стабильность в мире".

"Россия к такой работе готова. Призываем США проявить столь же ответственный подход, конструктивно откликнуться на наши соответствующие инициативы", - заявили в российском МИД.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3) на пять лет.

ДСНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента США Джозеф Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
24.12.2020
Последние месяцы: Москва напомнила Вашингтону об СНВ-3
17.02.2020
Эксперт назвал основные направления подготовки США к войне с крупным противником
13.02.2020
Одним Махом: Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет
16.12.2019
Москва и Пекин остаются врагами НАТО
07.12.2017
Почему Европа не готовится к войне с Россией
07.08.2017
Конгресс США официально назначил Россию противником Америки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 11:27
  • 2
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 04.02 11:16
  • 172
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 04.02 11:03
  • 2
Растратчики госсредств спокойно покидают Россию
  • 04.02 10:32
  • 2
Москва и Дели достигли предварительной договоренности о совместном производстве истребителей МиГ-35 - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 10:28
  • 167
Космонавтика Илона Маска
  • 04.02 10:05
  • 55
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 04.02 09:52
  • 27
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 04.02 09:39
  • 21
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 04.02 08:50
  • 62
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 04.02 08:25
  • 2
Проект модернизации истребителей Су-30МКИ для Индии находится на этапе обсуждения
  • 04.02 05:04
  • 2
Корпорация "МиГ" ищет в Нижнем Новгороде летчиков-испытателей через HeadHunter
  • 04.02 04:11
  • 2
The National Interest (США): российская армия столкнется с демографическим кризисом
  • 04.02 02:22
  • 1
Получен запрос от Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 02:12
  • 1
Более 200 образцов военной продукции покажет РФ на авиакосмической выставке "Аэро Индия"
  • 04.02 02:12
  • 1
Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29