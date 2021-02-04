Россия и США обменялись нотами о продлении ДСНВ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Соглашение о продлении договора о СНВ вступило в силу 3 февраля, Россия и США обменялись соответствующими нотами, говорится в заявлении МИД России.

"Третьего февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ). Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу", - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве отметили, что "договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений, дополнений, до 5 февраля 2026 года".

"Ключевое значение для достижения этой договоренности имел телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом 26 января", - подчеркнули в ведомстве.

Москва рассчитывает, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) позволит преодолеть тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями, готова вместе с США работать над укреплением глобальной стратегической стабильности, заявили в МИД РФ.

"Рассчитываем, что достигнутое с Вашингтоном понимание относительно судьбы краеугольного для международной безопасности договора позволит преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения", - говорится в заявлении МИД.

Как отметили в дипведомстве, "потребуются значительные усилия", чтобы вернуть российско-американский диалог в этой области "на устойчивую траекторию, добиться новых крупных результатов, укрепляющих нашу национальную безопасность и стратегическую стабильность в мире".

"Россия к такой работе готова. Призываем США проявить столь же ответственный подход, конструктивно откликнуться на наши соответствующие инициативы", - заявили в российском МИД.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3) на пять лет.

ДСНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента США Джозеф Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.