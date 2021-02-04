Войти
Известия.ru

В «Роскосмосе» назвали вероятную причину аварии корабля Starship

292
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/SpaceX

Авария при запуске прототипа корабля Starship американской компании SpaceX могла произойти из-за неисправности при повторном зажигании двигателя. Такое мнение высказал исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью телеканалу «Россия 24» в среду, 3 февраля.

«У SpaceX сейчас не до конца получается решить вопрос с повторным зажиганием двигателя», — сказал Блошенко.

Он отметил, что изначально нужно сориентировать изделие вертикально, после взлета оно разворачивается, потом опять принимает вертикальное положение и зажигаются двигатели.

«Видимо, в этот момент происходят внутрибаковые процессы с перераспределением топлива и не всегда штатно работает система зажигания двигателя», — сказал он.

Эксперт напомнил, что предыдущий образец во время испытаний тоже быстро двигался к Земле и взорвался при приземлении.

Блошенко предположил, что этот вопрос решат, поскольку он не является сверхзадачей.

Исполнительный директор «Роскосмоса» добавил, что перед аварией реактивная струя была зеленого цвета. Это, по его словам, говорит о том, что мог не сработать насос подачи горючего и в двигатель поступал только окислитель.

«Получилась такая большая кислородная горелка, которая просто сожгла медное сопло», — сказал он, уточнив, что при горении меди получается зеленый цвет.


Прототип американского космического корабля Starship, который предназначался для полетов на Марс, взорвался 2 февраля при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика в штате Техас. Общая продолжительность испытательного полета составила 6 мин. 26 сек. SN9 с носовым обтекателем и стабилизаторами поднялся на высоту около 10 км, после чего должен был плавно сесть на полигоне. Однако при касании асфальта возле стартового стола он взорвался.

Федеральное авиационное управление (FAA) США проведет расследование и выяснит причины взрыва.

В декабре 2020 года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8, в ходе которых он поднялся на высоту более 12 км, также завершились взрывом при посадке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Марс
Похожие новости
03.01.2019
Уходят с орбиты
28.12.2018
Русские потрошители
15.11.2018
Новая космическая гонка: Трамп против Китая и России (American Thinker, США)
01.08.2018
Марс приближается к Земле, а мы к нему — нет
01.08.2017
Вверх-вниз
05.04.2017
Многоразовый космос: российские наработки и китайские амбиции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 11:27
  • 2
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 04.02 11:16
  • 172
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 04.02 11:03
  • 2
Растратчики госсредств спокойно покидают Россию
  • 04.02 10:32
  • 2
Москва и Дели достигли предварительной договоренности о совместном производстве истребителей МиГ-35 - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 10:28
  • 167
Космонавтика Илона Маска
  • 04.02 10:05
  • 55
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 04.02 09:52
  • 27
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 04.02 09:39
  • 21
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 04.02 08:50
  • 62
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 04.02 08:25
  • 2
Проект модернизации истребителей Су-30МКИ для Индии находится на этапе обсуждения
  • 04.02 05:04
  • 2
Корпорация "МиГ" ищет в Нижнем Новгороде летчиков-испытателей через HeadHunter
  • 04.02 04:11
  • 2
The National Interest (США): российская армия столкнется с демографическим кризисом
  • 04.02 02:22
  • 1
Получен запрос от Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 02:12
  • 1
Более 200 образцов военной продукции покажет РФ на авиакосмической выставке "Аэро Индия"
  • 04.02 02:12
  • 1
Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29