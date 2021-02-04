Растратчики госсредств спокойно покидают Россию

МВД Чехии предоставило временное право на убежище экс-подрядчику космодрома «Восточный» Виталию Гинзбургу, который был заочно арестован в России за растрату.

Об этом сообщила адвокат Гинзбурга Марина Мусилова.

«Могу вам подтвердить, что МВД Чехии выполнило решения чешских судов и предоставило господину Виталию Гинзбургу международную защиту на 12 месяцев с правом продления. В настоящее время господин Гинзбург освобожден из-под ареста и находится на территории Чехии», - сказала она.

Напомним, в начале 2015 года Счетная палата РФ заявила о превышении затрат на строительство Восточного на 13 млрд рублей. Следственный комитет России после этого возбудил два уголовных дела о хищениях бюджетных средств.

Экс-подрядчик космодрома Восточный Гинзбург был объявлен следствием в России в международный розыск по обвинению в растрате, совершенной в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК России). В апреле 2019 года он был задержан в аэропорту Праги на основании выданного России международного ордера на арест, пишет Eadaily.