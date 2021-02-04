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Военно-промышленный курьер

Растратчики госсредств спокойно покидают Россию

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Источник изображения: vpk-news.ru

МВД Чехии предоставило временное право на убежище экс-подрядчику космодрома «Восточный» Виталию Гинзбургу, который был заочно арестован в России за растрату.

Об этом сообщила адвокат Гинзбурга Марина Мусилова.

«Могу вам подтвердить, что МВД Чехии выполнило решения чешских судов и предоставило господину Виталию Гинзбургу международную защиту на 12 месяцев с правом продления. В настоящее время господин Гинзбург освобожден из-под ареста и находится на территории Чехии», - сказала она.

Напомним, в начале 2015 года Счетная палата РФ заявила о превышении затрат на строительство Восточного на 13 млрд рублей. Следственный комитет России после этого возбудил два уголовных дела о хищениях бюджетных средств. 

Экс-подрядчик космодрома Восточный Гинзбург был объявлен следствием в России в международный розыск по обвинению в растрате, совершенной в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК России). В апреле 2019 года он был задержан в аэропорту Праги на основании выданного России международного ордера на арест, пишет Eadaily.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Чехия
Проекты
Восточный Космодром
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2 комментария
№1
04.02.2021 10:35
А как так произошло, что он уехал в Чехию, что правоохранительным структурам нельзя было задержать, странная у нас юридическая страна, воры спокойно уезжают, а потом вдруг государство начинает их искать по всему миру, трача средства, а сразу приостановить их визы и поездки нельзя было или у определённых лиц ума не хватает. Юристов во власти начиная с самого верху, выши крыши, а толку нет. Вот например ни как государство не может навести порядок в статьях про самооборону и нормальных людей гонят на зону, за то, что защищали себя от подонков. Если государство не может нас  защитить, тогда дайте возможность нам самим защищаться. Себя то вы стенами и бункерами,  ФСОм оградили, может начнёте думать и об НАРОДЕ. Странная позиция первых лиц страны, которые сами юристы, а может вы плохие юристы и плохо учились в институтах и университетах.
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№2
04.02.2021 11:03
Но он же сработал против России лучше,чем любой их Джеймс Бонд. Как же такого человека отдавать да вы,что.За Навального 20 послов примчались его защищать. А вот к тем кто дал уехать куча вопросов. У нас военный или гражданский, после работы с гостайной, не выезд минимум 5 лет. А такие чиновники, депутаты и проч. катаются, как не в чём не бывало.А когда их берут за банальное воровство или коррупцию,то сразу вопли про путинский режим и требования политического убежища. Людям вот это уже надоело. Чистить надо эту "элитку"от воров,агентов влияния, коррупционеров и проч.
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