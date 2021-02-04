Германия заинтересовалась турецкими беспилотниками

Турция планирует расширить сотрудничество с Германией в сфере разработок по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

Министр обороны Турции Хулуси Акар обсудил сферы военного сотрудничества с немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлине.

Глава ведомства Турции напомнил, что Анкара тесно сотрудничает с компаниями ФРГ по вопросу поставок различных видов вооружений, военной техники и оборудования оборонного назначения. По его словам, две страны, в частности, планируют расширить взаимодействие по разработке беспилотных летательных аппаратов.

При этом Акар напомнил об успехах Турции в сфере производства БПЛА.