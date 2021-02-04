Войти
Военно-промышленный курьер

Германия заинтересовалась турецкими беспилотниками

351
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Турция планирует расширить сотрудничество с Германией в сфере разработок по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

Министр обороны Турции Хулуси Акар  обсудил сферы военного сотрудничества с немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлине.

Глава ведомства Турции напомнил, что Анкара тесно сотрудничает с компаниями ФРГ по вопросу поставок различных видов вооружений, военной техники и оборудования оборонного назначения. По его словам, две страны, в частности, планируют расширить взаимодействие по разработке беспилотных летательных аппаратов.

При этом Акар напомнил об успехах Турции в сфере производства БПЛА.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Турция
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.01.2021
Sasapost (Египет): рынок вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году. Цифры, которые от вас скрывали правители
02.03.2020
Анкара рассчитывает на успех в спорах с Россией по сирийской проблеме и идет ва-банк
02.09.2019
НАТО хочет надежно защищаться от самолетов и ракет
30.11.2016
К выбору самолета для основной подготовки летчиков
16.03.2016
Верфи царя Эрдогана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 11:27
  • 2
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 04.02 11:16
  • 172
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 04.02 11:03
  • 2
Растратчики госсредств спокойно покидают Россию
  • 04.02 10:32
  • 2
Москва и Дели достигли предварительной договоренности о совместном производстве истребителей МиГ-35 - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 10:28
  • 167
Космонавтика Илона Маска
  • 04.02 10:05
  • 55
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 04.02 09:52
  • 27
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 04.02 09:39
  • 21
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 04.02 08:50
  • 62
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 04.02 08:25
  • 2
Проект модернизации истребителей Су-30МКИ для Индии находится на этапе обсуждения
  • 04.02 05:04
  • 2
Корпорация "МиГ" ищет в Нижнем Новгороде летчиков-испытателей через HeadHunter
  • 04.02 04:11
  • 2
The National Interest (США): российская армия столкнется с демографическим кризисом
  • 04.02 02:22
  • 1
Получен запрос от Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 02:12
  • 1
Более 200 образцов военной продукции покажет РФ на авиакосмической выставке "Аэро Индия"
  • 04.02 02:12
  • 1
Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29