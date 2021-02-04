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Военно-промышленный курьер

Последний украинский корвет пойдет на металлолом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украинские СМИ со ссылкой на свои источники в Минобороны страны сообщили о планах командования списать три единицы корабельного состава Военно-морского флота Украины.

Первым в списке на утилизацию числится корвет U206 «Винница». На корабле давно не работает большая часть систем вооружения, ГЭУ и другие важные агрегаты, а его корпус находится в очень критическом состоянии. Корвет не используется с 2017 года и в настоящий момент находится в отстойнике.

По данным источников украинских СМИ, восстановление корвета практически невозможно из-за отсутствия важных частей, производство которых находится на территории России.

Командование ВМСУ собиралось списать корвет еще в 2013 году, однако изменило планы из-за «российской агрессии» и потери большей части корабельного состава. Корвету «Винница», который ранее носил имя «Днепр», уже 45 лет.

Также из-за крайне неудовлетворительного состояния списанию и разделке на металлолом подлежат два боевых катера ВМСУ. Речь идет о небоеспособном рейдовом катере U733 «Токмак», который пытались безуспешно отремонтировать еще в 2016 году, и о еще одном судне, название которого не сообщается.

Ранее стало известно, Киев продаст ракетный крейсер «Украина», говорит ForPost.

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