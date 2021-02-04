Ростех повысил ресурс двигателя для индийского учебно-тренировочного самолета до 1200 часов

ЦАМТО, 3 февраля. Двигатель АЛ-55И, созданный Объединенной двигателестроительной корпорацией Ростеха, сегодня успешно поднял в воздух индийский УТС HJT-36 в рамках выставки Aero India 2021, которая проходит в Бангалоре.

В ходе работы над двигателем его ресурс был повышен до 1200 часов.

АЛ-55И – двухконтурный турбореактивный двигатель разработки "ОДК-Сатурн", производится на основе равноправного сотрудничества "ОДК-Сатурн" с компанией ОДК-УМПО. Он предназначен для индийских учебно-тренировочных самолетов HJT-36. Силовая установка обладает рядом преимуществ, в частности его модульная конструкция обеспечивает высокую технологичность и низкую стоимость эксплуатации, а современная цифровая система управления – безопасность пилотирования и удобство техобслуживания. Двигатель имеет показатель тяги на максимальном режиме в 1760 кгс.

"Сегодня мы увидели результат успешного взаимодействия с коллегами из Индии. Установленная на HJT-36 силовая установка АЛ-55И отвечает всем самым современным требованиям по безопасности, надежности и работоспособности, что крайне важно при обучении курсантов. Сейчас мы уже вплотную подошли к завершению ОКР, вскоре передадим заказчику несколько изделий для завершающей стадии сертификации самолета. Двигателю осталось подтвердить свой ресурс в ходе лидерной эксплуатации, после чего начнется его серийная лицензионная сборка", – сказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации Ростех Виктор Кладов.

В ходе работы над проектом, который реализовывался на базе "ОДК-Сатурн", ресурс двигателя поэтапно наращивался сначала со 100 до 300 часов, затем до 600, 900 и теперь до 1200 часов. За это время двигатели АЛ-55И наработали на стендах более 5000 газочасов, а также прошли по 4500 циклов эквивалентно-циклических испытаний.

Силовые установки прошли, в том числе, испытания на работоспособность при попадании в них посторонних предметов (птиц, града и проч.), а также множество специальных проверок для подтверждения расчетов. Была подтверждена работоспособность двигателя при различных погодных условиях.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".