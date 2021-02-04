Минобороны Перу одобрило финансирование закупки самолетов C-130H

ЦАМТО, 3 февраля. Минобороны Перу утвердило первую редакцию "Перечня стратегических зарубежных контрактов" (LCME – Lista de Contrataciones consideradas Estrategicas en el Mercado Extranjero) на 2021 год.

Как сообщает Infodefensa.com, в него вошел всего один пункт – закупка двух военно-транспортных самолетов для 8-й авиагруппы ВВС Перу, размещенной на базе Международного аэропорта Хорхе Чавеса в г.Кальяо (11 км от Лимы). Бюджет закупки составляет 126,7 млн. перуанских новых солей (около 35 млн. долл.).

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны ранее санкционировало выделение средств на покупку двух самолетов C-130H (KC-130H) из состава ВВС Испании. Согласно действующему законодательству, Агентство по закупкам Вооруженных сил Перу (ACFFAA) отвечает за реализацию процедур закупки товаров и услуг в рамках LCME, а также приобретений из списка стратегических контрактов на национальном рынке (LCMN).

Включение в список LCME – один из последних шагов, необходимых для продолжения приобретения самолетов. Хотя закупка двух самолетов ВТА пока является единственным проектом, который включен в годовой план, вполне вероятно, что в течение года он будет дополнен другими закупками в соответствии с потребностями ВС Перу.

Министерство обороны Перу приступило к переговорам о покупке двух C-130H в третьем квартале прошлого года. В октябре группа специалистов ВВС Перу посетила авиабазу Сарагоса для оценки состояния самолетов. Они остро необходимы для перевозки грузов в период пандемии COVID-19. Самолеты пополнят парк из двух имеющихся L-100-20.