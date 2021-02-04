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РИА Новости

В Госдуме оценили угрозу ядерной войны

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Здание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал неадекватными рассуждения о возможном применении Россией ядерного оружия, добавив, что РФ в отличие от США не воспринимает оружие как игрушки.

Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил в своей статье для официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов, что потенциальный региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в ядерную войну. Американский адмирал отметил "отрезвляющий" рост стратегических возможностей КНР и РФ.

"Ядерное оружие, как бы это не звучало парадоксально, является гарантом мира и сдерживающим фактором. И это будет до тех пор, покуда существуют столь агрессивные государства, как США, стремящиеся стать хозяином всех народов и стран. Рассуждения американской военщины выглядит весьма неадекватными. Россия осознает свою ответственность и в отличие от американцев не воспринимает оружие как игрушки", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, если американцы перестанут терроризовать мировое сообщество, угрожая большим флотом, то и другим суверенным государствам не придется вообще говорить о применении какого-либо оружия.

"Россия не будет трясти ядерной булавой, хотя и обладает таким оружием, которое США даже не снилось. Сегодня лишь геополитические амбиции США несут большую угрозу и опасность для всего мира. Поэтому опасаться и спрашивать им стоит исключительно с себя", - добавил депутат.

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