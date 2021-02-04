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Forbes (США): американские бомбардировщики В-1 летят в Норвегию, чтобы беспокоить русских

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Американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer
Американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain, U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon

США направляют в Норвегию четыре огромных бомбардировщика. Они будут проводить совместную боевую подготовку, взаимодействуя с кораблями, самолетами и сухопутными войсками НАТО. Помимо этого, бомбардировщики должны оказать давление на русских, которые регулярно зондируют воздушное пространство НАТО и Швеции.

ВВС США в ближайшие недели направят в Норвегию четыре В-1 и 200 военнослужащих. Это будет первая в своем роде переброска огромных бомбардировщиков с крылом изменяемой стреловидности.

Перебрасываемые с техасской авиабазы Дайс В-1 будут совершать вылеты с аэродрома Орланд в центральной части Норвегии, где также размещаются истребители-невидимки F-35 норвежских ВВС.

Следует ожидать, что в предстоящие недели бомбардировщики и истребители будут совместно проводить боевую подготовку, взаимодействуя с кораблями, самолетами и сухопутными войсками НАТО, в частности, из северных стран-членов альянса.

"Эксплуатационная готовность, способность оказать поддержку союзникам и партнерам, и оперативные действия исключительно важны для достижения успеха", - сказал генерал Джеффри Харригян (Jeffrey L. Harrigian), командующий ВВС США в Европе и Африке.

Зимняя вылазка В-1 - это своего рода продолжение эпической переброски В-52 в Великобританию, осуществленной осенью прошлого года. Эти бомбардировщики пролетели над всей Европой, провели совместные тренировки с истребительной авиацией союзников и заманили русских в ловушку, собрав о них разведывательные сведения.

Смысл предстоящей миссии В-1 понятен. "Похоже, это скоординированные усилия по поддержке наших союзников и по оказанию давления на русских в такой манере, которую они понимают", - сказал военный эксперт Джерри Хендрикс (Jerry Hendrix), написавший книгу "Обеспечить и поддержать ВМС" (To Provide and Maintain a Navy).

Северная Европа давно уже является сценой, на которой свои роли разыгрывают бомбардировщики. Русские Ту-95, Ту-22М и Ту-160 регулярно совершают учебные полеты над северными водами, зондируя воздушное пространство НАТО и Швеции.

Обладающие огромной дальностью Ту-160 летят кружным путем через северную Атлантику на Ближний Восток, чтобы нанести удары по целям повстанцев в Сирии.

В этом есть особый символизм. Бомбардировщики не просто сбрасывают бомбы. Они подают сигнал. То есть, они сигнализируют о своем намерении и таким образом оказывают влияние, не выпустив ни единой ракеты.

"Русские летчики летают на своих бомбардировщиках в северной Атлантике и вокруг Британии. А мы своими действиями демонстрируем, что в эту игру можно играть вдвоем", - сказал Хендрикс по поводу переброски В-1.

Норвегия является одной из площадок НАТО, обеспечивающей доступ к чрезвычайно важному Северному морю и Северному Ледовитому океану. Так называемый Фареро-Исландский рубеж, протянувшийся через Гренландию, Исландию и Британию, создает препятствие для русских подводных лодок и надводных кораблей, пытающихся выйти в открытый океан.

По этой причине в 1980-е годы воздушное и морское пространство вокруг Норвегии часто становилось местом проведения масштабных военных игр НАТО. По словам Хендрикса, в последние и безнадежные годы существования Советского Союза НАТО демонстрировала свою решимость, проводя такие учения.

Спустя несколько десятилетий альянс снова сплачивается против возрождающейся России. Переброска В-1 является одним из вкладов Америки в эту кампанию, сказал Хендрикс. "Мы довольно открыто говорим [российскому президенту Владимиру] Путину: "Вы хотите снова поиграть в эту игру? Вы знаете, чем это обернулось для вас в прошлый раз"".

В-1 смогут выполнять новые задачи в море. В конце своей почти сорокалетней карьеры 45 этих самолетов получат новые противокорабельные ракеты большой дальности LRASM и будут использовать новую тактику нанесения ударов по кораблям в море.

Один-единственный В-1 может взять на борт 24 малозаметных ракеты LRASM с дальностью пуска 480 километров. Таким образом, звено из нескольких В-1 обладает примерно такой же огневой мощью в борьбе с кораблями противника, как целое авиационное крыло американского авианосца. А большая дальность полета бомбардировщика, который пролетает тысячи километров между дозаправками, обеспечивает ему свободу маневра в небе над огромным Атлантическим океаном.

Вооруженные ракетами самолеты В-1 представляют серьезную угрозу Северному флоту России. Совершая вылеты из Норвегии, Соединенные Штаты несомненно хотят показать, что эта угроза реальна.

"Вывод ясен: эта переброска привлечет к себе пристальное внимание Путина", - сказал Хендрикс.


Дэвид Экс (David Axe)

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