Сухопутные войска Колумбии заказали очередную партию винтовок Galil ACE 23

ЦАМТО, 3 февраля. Сухопутные войска Колумбии заказали очередную партию штурмовых винтовок Galil ACE 23 калибра 5,56 мм (3771 ед.) разработки израильского концерна Israel Weapon Industries (IWI).

Как сообщает Defensa.com, заключенный 28 декабря 2020 года контракт на сумму 4,4 млн. долл. подписан от имени государственной оружейной компании INDUMIL (Industria Militar de Colombia). Срок выполнения – 4 месяца, техническая гарантия – 36 месяцев, срок эксплуатации – 15 лет. Каждая винтовка поставляется с пятью рожками на 35 патронов и набором принадлежностей.

Согласно данным Департамента материально-технического снабжения ВС Колумбии, на данный момент в колумбийской армии насчитывается 54709 ед. винтовок Galil ACE 23 с заявленным требованием 105287 ед.

Galil ACE 23 – это штурмовая винтовка, созданная на основе израильской Galil AR, однако изготовленная на 100% из колумбийских материалов. Технологические изменения, реализованные при ее производстве, были разработаны совместно INDUMIL и IWI. Как отмечается, внесенные в Galil AR модификации на 45% деталях оружия делают ACE 23 практически новой винтовкой.

Вооруженные силы Колумбии получили первую партию из 3500 ед. 5,56-мм штурмовых винтовок Galil новой версии ACE в конце апреля 2010 года. Всего на тот момент было заказано 19 тыс. новых винтовок.

Производство Galil ACE началось на предприятии INDUMIL, размещенном в Кали, в первой половине марта 2010 года. По заявлению компании, она способна производить до 44 тыс. винтовок в год и осуществлять их продажу странам региона. В январе 2010 года компания заключила первый экспортный контракт стоимостью 560 тыс. дол на поставку ВС Парагвая 450 ед. 5,56-мм штурмовых винтовок Galil.

ВС Колумбии используют винтовки Galil различных версий, начиная с 1974 года. Всего за этот период было закуплено свыше 300 тыс. винтовок.