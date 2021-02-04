ОАК намерена продвигать Су-57 и МиГ-35 на индийский рынок

Обсуждается модернизация индийских истребителей МиГ-29, Су-30МКИ и транспортников Ил-76

Бангалор (Индия). 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) намерена продвигать на индийский рынок самолёт пятого поколения Су-57 и истребитель МиГ-35, сообщил "Интерфаксу" представитель ОАК.

"Мы готовы к продолжению сотрудничества по тематике истребителя пятого поколения, тем более что российский Су-57 недавно перешел в новое качество: начались поставки серийных машин в российские Вооруженные силы", - заявил представитель ОАК в ходе выставки AeroIndia-2021 в Бангалоре.

Ранее Индия и Россия планировали вести совместную разработку перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (FGFA), однако Индия приостановила участие в проекте, когда стороны уже согласовали и парафировали проект контракта на опытно-конструкторскую работу. В ноябре 2019 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов назвал Индию в числе стран, которые могут всерьёз рассмотреть возможность покупки российских истребителей пятого поколения Су-57.

По словам представителя ОАК, корпорация также продолжит продвигать в Индии свои истребители в рамках планируемого тендера на 110 самолетов.

"Мы не получали официальной информации об отмене тендера, поэтому, если потребность индийских ВВС актуальна, мы будем предлагать наши конкурентоспособные авиационные комплексы", - сказал представитель корпорации.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что для участия в этом тендере Россия предложит МиГ-35 и Су-35, так как "пока неизвестна точная конфигурация пожеланий индийского заказчика".

В ОАКе отметили, что в ходе выставки AeroIndia-2021 с индийской стороной "обсуждается продолжение сотрудничества по наиболее масштабной программе лицензионного производства Су-30МКИ, эксплуатация, модернизация находящихся на вооружении Индии и поставка обновленных самолетов семейства МиГ-29, модернизация действующих самолетов семейства Ил-76".

В этом году из-за пандемии коронавируса участие ОАК в индийском авиасалоне проходит в сокращенном формате, передовые продукты корпорации будут представлены на стенде "Рособоронэкспорта" в виде моделей.

"Это самые современные, конкурентные на мировом уровне и, на наш взгляд, перспективные для индийского рынка образцы: новейший, уже поступивший на вооружение в России истребитель пятого поколения Су-57, истребители поколения 4++ Су-35 и МиГ-35, новый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А и топливозаправщик Ил-78МК-90А", - сказал представитель ОАК.

В корпорации считают, что наиболее перспективными темами для сотрудничества с Индией являются развитие системы комплексного сервисного обслуживания произведенной в России авиатехники, а также взаимодействие в области гражданской авиации, "включая создание локальных центров обслуживания и различные варианты промышленной кооперации по производству коммерческих воздушных судов".