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Интерфакс-АВН

"Швабе" заключил соглашение с компанией iPavlov в области развития искусственного интеллекта

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Соглашение о сотрудничестве в области цифровизации медицины, модернизации городов и ряде других проектов с использованием технологий искусственного интеллекта подписали холдинг "Швабе" и инновационная компания iPavlov.

"Партнерство направлено на создание продуктов и сервисов на основе искусственного интеллекта по ряду направлений", - сказал заместитель генерального директора холдинга "Швабе" по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы холдинга.

В частности, отметил Ожгихин, "Швабе" займётся автоматизацией клиник.

По информации пресс-службы, в рамках платформы "Умная клиника" выделено восемь основных составляющих, которые будут затронуты при реализации соглашения. Это, в частности, - медицинские информационные системы, сетевое оборудование, здания и инфраструктура, данные, системы дистанционного ухода за больными, мобильные устройства пациентов, системы идентификации и медицинские устройства.

"Уже сегодня компании работают над созданием цифровых продуктов. Первый из них - информационный терминал, с помощью которого пациент самостоятельно может выбирать специалиста, время и дату визита. Планируется, что к 2024 году устройствами будут оснащены 6 864 поликлиник 85 субъектов РФ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что часть работы посвящена продвижению телемедицнской системы для проведения удаленных консультаций "пациент-врач" и "врач-врач".

По совам гендиректора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова" Минздрава России, академика РАН, президента Российского кардиологического общества Евгений Шляхто, на которого ссылается пресс-служба, есть заинтересованность в стратегическом сотрудничестве с iPavlov и "Швабе".

В сообщении пресс-службы выражена готовность стать испытательной платформой для внедрения многофункциональных телемедицинских терминалов и платформы анализа электронных медицинских карт.

В рамках сотрудничества планируется развитие и внедрение ряда решений в области искусственного интеллекта и интернета вещей. В их числе - обработка естественного языка и компьютерного зрения, бизнес-аналитика, а также разработка системы для создания продуктов в сфере "умного" дома и города с применением технологий "Smart Home" и "Smart City", говорится в сообщении.

Там приводятся слова генерального директора компании iPavlov Лорана Акопяна, который отметил, что настоящее соглашение призвано масштабировать производство и ускорить внедрение инновационных решений компании на российский и мировой рынки. "В рамках стратегии развития iPavlov до 2024 года в качестве приоритетного направления мы выделяем создание цифровых решений для передачи их в государственные корпорации", - сказал Акопян.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
Проекты
AI
ИТ
Медицина
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