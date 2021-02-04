Войти
ТАСС

Россия планирует до конца года поставить Индии первый полк С-400

396
0
+1
Комплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что поставка Индии С-400 "ведется по графику"

БАНГАЛОР, 3 февраля. /ТАСС/. Индийские военные специалисты прибыли в Россию и начали обучаться применению зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф". Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов на международном авиасалоне Aero India 2021.

"Индийские специалисты в январе 2021 года прибыли в Россию и приступили к обучению работе с данной системой", - проинформировал он.

По словам Дрожжова, поставка Индии С-400 "ведется по графику". "Первый полк предполагается поставить до конца текущего года", - сообщил замдиректора ФСВТС.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
11.09.2019
Нью-Дели начал финансировать контракт на поставку С-400
06.09.2019
Россия предложила Индии межправсоглашение на постройку подлодок
08.02.2018
"Те, кто сегодня критикует Иран, будут бороться за него"
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
03.06.2015
Проекция силы
11.03.2009
Брешь в портфеле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 11:27
  • 2
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 04.02 11:16
  • 172
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 04.02 11:03
  • 2
Растратчики госсредств спокойно покидают Россию
  • 04.02 10:32
  • 2
Москва и Дели достигли предварительной договоренности о совместном производстве истребителей МиГ-35 - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 10:28
  • 167
Космонавтика Илона Маска
  • 04.02 10:05
  • 55
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 04.02 09:52
  • 27
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 04.02 09:39
  • 21
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 04.02 08:50
  • 62
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 04.02 08:25
  • 2
Проект модернизации истребителей Су-30МКИ для Индии находится на этапе обсуждения
  • 04.02 05:04
  • 2
Корпорация "МиГ" ищет в Нижнем Новгороде летчиков-испытателей через HeadHunter
  • 04.02 04:11
  • 2
The National Interest (США): российская армия столкнется с демографическим кризисом
  • 04.02 02:22
  • 1
Получен запрос от Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 02:12
  • 1
Более 200 образцов военной продукции покажет РФ на авиакосмической выставке "Аэро Индия"
  • 04.02 02:12
  • 1
Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29