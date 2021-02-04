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ТАСС

Россия проводит капремонт самолетов-заправщиков Ил-78 ВВС Индии

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Самолет-топливозаправщик Ил-78 и истребитель Су-30МКИ
Самолет-топливозаправщик Ил-78 и истребитель Су-30МКИ.
Источник изображения: © AP Photo/Ajit Kumar

Москва также готова принять участие в индийском тендере на поставку новых самолетов-заправщиков, заявил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов

БАНГАЛОР, 3 февраля. /ТАСС/. Россия выполняет капитальный ремонт самолетов-заправщиков Ил-78, состоящих на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) Индии. Об этом ТАСС на международном авиасалоне Aero India 2021 сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

"В настоящее время самолеты Ил-78 ВВС Индии проходят капитальный ремонт в России", - проинформировал Дрожжов.

По его словам, Россия готова принять участие в индийском тендере на поставку новых самолетов-заправщиков. "В случае объявления Министерством обороны Республики Индия тендера на поставку шести самолетов-заправщиков, мы готовы участвовать в нем с самолетом Ил-78МК-90", - добавил Дрожжов.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ил-78
Ил-78МК
Компании
ФСВТС РФ
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