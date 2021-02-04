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Российская газета

"Умную" мишень для ускоренного обучения стрельбе создали в России

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Источник изображения: Владимир Астапкович/РИА Новости

Акустический бесконтактный мишенный комплекс, повышающий эффективность обучения стрельбе и точность корректировки огня, создан концерном "Техмаш". Аналогов в России ему нет.

Разработка анализирует скорость и траекторию пули или снаряда и передает данные на экран компьютера. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех". Комплекс рассчитан на использование стрелкового оружия калибром от 5,45 до 12,7 мм и снарядов калибра 30 мм. Он способен зафиксировать результаты стрельбы со скоростью до 200 выстрелов в секунду. Когда ведется огонь очередями, система рассчитывает среднюю точку попадания.

В отличие от имеющихся разработок "умная" мишень поддерживает беспроводную связь между датчиками и оператором на расстоянии 1 километра. Результаты стрельбы становятся доступны практически сразу, поэтому корректировать попадание можно, ориентируясь на них. В Ростехе считают, что эта разработка должна заинтересовать спортсменов и военных, так как она повышает удобство и эффективность тренировок. В дальнейшем планируется повысить мобильность комплекса, чтобы его можно было использовать в различных условиях.


Майя Бирюкова

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Техмаш НПК
Проекты
ИТ
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