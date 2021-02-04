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Вышла книга ЦАСТ «Роботизация и военное дело будущего»

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Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) сообщил о выходе новой книги "Роботизация и военное дело будущего" под редакцией Виктора Бондарева.

Издание посвящено описанию и анализу процесса роботизации поля боя и военного дела на современном этапе. В книге рассматривается история возникновения и развития военной робототехники, обобщаются подходы к ее классификации, описываются примеры современных авиационных, морских и сухопутных робототехнических устройств и систем военного назначения, анализируется имеющийся опыт их применения, оцениваются перспективы роботизации оборонной промышленности, дается прогноз развития военной робототехники на ближне- и среднесрочную перспективу.

Книга предназначена как для профессионалов - военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, сотрудников предприятий ОПК, служащих соответствующих министерств и ведомств, военных аналитиков и журналистов, так и для широкого круга читателей, интересующихся развитием современной военной техники.

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