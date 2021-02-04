Индия является главным потребителем российской оборонки

РФ и Индия продолжают плотное сотрудничество на оружейном рынке, сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Рособоронэкспорт» готов к сотрудничеству с Индией по любым направлениям. По итогам 2020 года Индия вошла в топ-5 стран-получателей российской ПВН (продукции военного назначения)», - заявил Михеев Интерфаксу на выставке Aero India 2021.

По его словам, Россия и Индия на протяжении десятков лет поддерживают и наращивают взаимовыгодное стратегическое партнерство.

«С каждым годом военно-техническое сотрудничество между нашими странами крепнет. Нам очень важно иметь такого сильного и надежного партнера в мире, как Индия», - сказал Михеев.

Как сообщалось, в начале октября 2018 года на полях российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 «Триумф». Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд. Ожидается, что первые поставки пройдут до конца 2021 года.

В апреле 2019 года стало известно, что Россия приступила к реализации контракта на строительство многоцелевых сторожевых фрегатов проекта 11356 для Индии.

В марте 2019 в индийском городе Корва было открыто совместное российско-индийское предприятие «Индо-Рашн Райфлз Прайвет Лимитед» (Indo-Russian Rifles Private Limited) по производству автоматов Калашникова «двухсотой» серии. Михеев сообщал, что проект предусматривает выпуск 750 тыс. автоматов.

Также продолжаются консультации по проекту производства на российско-индийском совместном предприятии Indo-Russian Helicopters Limited вертолётов Ка-226Т.