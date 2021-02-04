Российский разведчик пододвинул натовских шпионов в космосе

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту российский военный спутник, сообщает Минобороны РФ.

Стартовавшая с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель (РН) среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат (КА) в интересах Минобороны России», - сказали в министерстве.

Там сообщили, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.