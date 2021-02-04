SpaceX планирует запуск двух группировок микроспутников Starlink

Первый запуск запланирован на 09:19 мск, второй - на 13:36 мск 4 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Компания SpaceX планирует запустить 4 февраля сразу две группировки микроспутников Starlink, предназначенных для обеспечения доступа в интернет. Об этом сообщила в среду SpaceX.

Компания выбрала для обоих пусков ракеты-носители Falcon 9, которые стартуют с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). "Мы наметили два запуска Falcon 9 со спутниками Starlink на четверг, 8 февраля, в зависимости от состояния космодрома и погодных условий в районе спуска (первой ступени носителя - прим. ТАСС)", - говорится в Twitter компании во главе с Илоном Маском.

Первый запуск запланирован на 01:19 по времени восточного побережья США (09:19 мск), второй - на 05:36 (13:36 мск).

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. К концу 2018 года на свой проект SpaceX удалось привлечь $507 млн. Одним из крупнейших инвесторов является компания Google, которая ранее намеревалась развернуть на околоземной орбите собственную спутниковую группировку для передачи интернет-трафика.

В декабре 2018 года SpaceX подписала с ВВС США контракт на $28 млн, предусматривающий тестирование системы Starlink с целью возможного ее использования для военных нужд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.