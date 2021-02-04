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Российская газета

На Кубани авиаполк ЮВО получил новый спасательный вертолет Ка-27

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Источник изображения: Михаил Голенков/РИА Новости

Авиаполк четвертой армии ВВС и ПВО России, который базируется в Краснодарском крае, получил новый поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Поступившая винтокрылая машина обладает уникальными летными характеристиками, а также имеет дополнительные средства подъема, спасения людей и освещения территории. Так, на левом борту вертолета установлена мощная электролебедка ЛПГ-300, к которой можно присоединить универсальное или лямочное сиденье, пояс для подъема космонавтов и многое другое.

Также Ка-27ПС имеет ряд средств спасения, в том числе 12 плотов, которые может сбрасывать на воду непосредственно рядом с людьми.

На Кубань новый вертолет доставили в полуразобранном виде самолетом военно-транспортной авиации. Сейчас на военном аэродроме под Крымском специалисты собирают винтокрылую машину. После этого она поступит в распоряжение авиаполка.


Юрий Гень (Краснодарский край)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Ка-27ПС
Компании
Минoбороны РФ
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