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ТАСС

В России создали "умный" мишенный комплекс для обучения точной стрельбе

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Снайпер с АСВК
Снайпер с АСВК.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru

Система анализирует скорость, координаты пули и показывает информацию о попаданиях на компьютер

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) создал не имеющий аналогов в России акустический бесконтактный мишенный комплекс, сообщили в среду в пресс-службе госкорпорации.

"Комплекс анализирует скорость и координаты пролета пули или снаряда и транслирует данные о попаданиях и отклонениях на экран компьютера. Разработка повышает эффективность обучения стрельбе и точность корректировки огня", - сообщили в Ростехе.

По словам разработчиков, новый мишенный комплекс не имеет аналогов в России. Его характеристики позволяют получать информацию о результативности выстрелов фактически мгновенно и корректировать огонь, ориентируясь на данные аппаратуры.

Система предназначена для обучения стрельбе из стрелкового оружия калибра от 5,45 до 12,7 мм, а также снарядами калибра 30 мм.

Новый мишенный комплекс также уникален тем, что в отличие от существующих образцов он поддерживает беспроводную связь между датчиками и оператором на расстоянии километра.

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Страны
Россия
Компании
Техмаш НПК
Проекты
ИТ
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