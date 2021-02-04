Войти
Российская газета

Новый легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" испытают в Сибири

272
0
0
Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net

Новейший российский аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1" в ближайшее время отправят для испытаний в Западную Сибирь. Его испытают в условиях низких температур воздуха.

Об этом РИА Новости сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев. Он добавил, что "Спрут-СДМ1" уже испытали в Черном море. Плавающий танк продемонстрировал способность преодоления водных препятствий при шторме до трех баллов. Потом танк протестировали в средней полосе России и в субтропиках, где термометр показывал под 40 градусов тепла.

Теперь проверят, как машина поведет себя при низких температурах. И уже после этого "Спрут-СДМ1" будут десантировать из военно-транспортных самолетов Ил-76МД. Так проверят его на аэромобильность.

"Спрут-СДМ1" - легкий плавающий танк. Разработан на "Курганмашзаводе". На вооружении артиллерийско-ракетный комплекс калибра 125 миллиметров. Скорость по шоссе - 70 километров в час, на плаву - до девяти километров в час.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Курганмашзавод
Ростех
Похожие новости
04.02.2021
В Сибири испытают новый плавающий танк "Спрут-СДМ1"
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
06.11.2018
Суммарный объем поставок "Рособоронэкспорта" превысил 150 млрд долларов
02.11.2018
Рособоронэкспорт добился рекордных показателей в 2018 году
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 11:27
  • 2
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 04.02 11:16
  • 172
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 04.02 11:03
  • 2
Растратчики госсредств спокойно покидают Россию
  • 04.02 10:32
  • 2
Москва и Дели достигли предварительной договоренности о совместном производстве истребителей МиГ-35 - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 10:28
  • 167
Космонавтика Илона Маска
  • 04.02 10:05
  • 55
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 04.02 09:52
  • 27
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 04.02 09:39
  • 21
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 04.02 08:50
  • 62
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 04.02 08:25
  • 2
Проект модернизации истребителей Су-30МКИ для Индии находится на этапе обсуждения
  • 04.02 05:04
  • 2
Корпорация "МиГ" ищет в Нижнем Новгороде летчиков-испытателей через HeadHunter
  • 04.02 04:11
  • 2
The National Interest (США): российская армия столкнется с демографическим кризисом
  • 04.02 02:22
  • 1
Получен запрос от Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 02:12
  • 1
Более 200 образцов военной продукции покажет РФ на авиакосмической выставке "Аэро Индия"
  • 04.02 02:12
  • 1
Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29