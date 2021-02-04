Новый легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" испытают в Сибири

Новейший российский аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1" в ближайшее время отправят для испытаний в Западную Сибирь. Его испытают в условиях низких температур воздуха.

Об этом РИА Новости сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев. Он добавил, что "Спрут-СДМ1" уже испытали в Черном море. Плавающий танк продемонстрировал способность преодоления водных препятствий при шторме до трех баллов. Потом танк протестировали в средней полосе России и в субтропиках, где термометр показывал под 40 градусов тепла.

Теперь проверят, как машина поведет себя при низких температурах. И уже после этого "Спрут-СДМ1" будут десантировать из военно-транспортных самолетов Ил-76МД. Так проверят его на аэромобильность.

"Спрут-СДМ1" - легкий плавающий танк. Разработан на "Курганмашзаводе". На вооружении артиллерийско-ракетный комплекс калибра 125 миллиметров. Скорость по шоссе - 70 километров в час, на плаву - до девяти километров в час.

Светлана Цыганкова