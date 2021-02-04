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Военно-промышленный курьер

Калининградские «Искандеры» нанесли превентивные удары

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Источник изображения: vpk-news.ru

С расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов Балтийского флота проведены учения по боевой готовности.

По сигналу тревоги ракетчики скрытно выдвинулись в назначенный позиционный район в Калининградской области. Прибыв на место и оборудовав стартовые позиции, расчеты ОТРК «Искандер-М» выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника.

После этого военнослужащие отработали действия по смене позиций – в целях выхода из-под возможного ответного удара, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

В рамках учений командование ракетного соединения из подвижных командных пунктов отрабатывало вопросы скрытого управления подразделениями. А расчеты, по сценарию, действовали в условиях радиационного и химического заражения местности. Также им пришлось отразить нападение диверсионно-разведывательных групп – «диверсантов» выявили при разведке района с помощью дрона.

ОТРК «Искандер-М» способен с высокой точностью поражать цели на дальностях до 500 км. Комплекс предназначен для уничтожения наиболее важных объектов противника.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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