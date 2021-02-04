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Военно-промышленный курьер

Анкара провела в Лондоне зондаж на предмет покупки авианосца

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Источник изображения: vpk-news.ru

В прошлом году правительство Турции провело консультации с Великобританией о закупке нового или подержанного авианосца, но переговоры не увенчались успехом, сообщает информационно-аналитический портал Middle East Eye (МЕЕ, штаб-квартира в Лондоне) со ссылкой на свои источники.

«Два человека, знакомые со сделкой, сказали, что турецкое правительство запрашивало покупку нового авианосца класса Queen Elizabeth или списанного, но британские официальные лица отклонили эту просьбу», - говорится в публикации МЕЕ.

Утверждается, что британцы предложили «продать проект своего авианосца и оказать техническую поддержку при его строительства в Турции». Однако после консультаций с правительством Бориса Джонсона власти ближневосточной страны-члена НАТО всё же решили построить собственное судно подобного класса, а не покупать его, отметили собеседники издания.

Турция строит лёгкий авианосец TCG Anadolu, конструкция которого основана на испанском многоцелевом десантном корабле SPS Juan Carlos I (L-61). Ожидается, что уже в этом году TCG Anadolu пройдёт первые испытания. Боевой корабль предполагается снабдить возможностью приёма самолётов с коротким взлётом и вертикальной посадкой, таких как F-35. Впрочем, после исключения Турции из американской программы создания истребителей пятого поколения F-35 в 2019 году в связи с приобретением Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400, неясно, сможет ли TCG Anadolu принимать какие-либо военные самолёты, отмечает Eadaily, ссылаясь на МЕЕ.

Представитель Министерства торговли Великобритании не опроверг и не подтвердил факт проведения указанных консультаций.

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Anadolu УДК
F-35
HMS Queen Elizabeth
С-400 Триумф
Проекты
NATO
Авианосец
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