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Военно-промышленный курьер

Советский Союз это уже проходил

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Источник изображения: vpk-news.ru

Глава Стратегического командования ВС США (USSTRATCOM) адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем.

Об этом он написал в статье «Формирование стратегического сдерживания XXI века» для официального издания Военно-морского института США.

Американский военачальник отмечает, что со времён распада СССР Минобороны США не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас «ситуация изменилась».

«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза (их) политическому строю или государству», - считает Чарльз Ричард.

По мнению адмирала, исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно. Пока армия США сосредоточилась на борьбе с терроризмом, Россия и Китай начали проводить «агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны», отметил генерал.

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Китай
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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