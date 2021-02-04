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ЦАМТО

В Дальневосточное ВОКУ впервые поступили современные снайперские винтовки СВ-98

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Винтовка СВ-98
Винтовка СВ-98 (Индекс ГРАУ — 6В10).
Источник изображения: http://oruzhie.info/

ЦАМТО, 3 февраля. Первая партия снайперских винтовок СВ-98 поступила на вооружение Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, дислоцированного в г.Благовещенск в Амурской области.

В ДВОКУ сильная школа подготовки снайперов. Курсанты на протяжении нескольких последних лет выигрывают всеармейские соревнования "Снайперский рубеж" и достойно представляют страну на международном этапе армейских игр. Поступившее оружие позволит совершенствовать навыки и обучить будущих офицеров особенностям эксплуатации новой снайперской винтовки.

Винтовка СВ-98 – российская неавтоматическая снайперская винтовка, значительно превосходящая по дальности и точности имеющиеся на вооружении снайперские винтовки Драгунова (СВД). Она обладает высокими характеристиками эффективной стрельбы на дальностях до 1000 м. и имеет магазин на 10 патронов. Винтовка предназначена для уничтожения живой силы противника как незащищенной, так и имеющей средства индивидуальной броневой защиты.

В поступившей модификации винтовки СВ-98 существенно повышена эргономичность и усовершенствован оптический прицел с улучшенным 12-кратным прицелом с новой сеткой прицела и подсветкой шкал для удобного ведения стрельбы в ночных условиях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Страны
Россия
Продукция
СВ-98
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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