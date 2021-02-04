Разведчики ВВО испытали созданное роботизированное устройство в ходе учения

ЦАМТО, 3 февраля. Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа провели испытания созданного роботизированного устройства в ходе проведения тактико-специальных занятий по ведению боя в помещениях городской застройки.

По условиям учения условные террористы захватили административное здание и заявили, что у них находятся заложники. Нескольким разведгруппам была поставлена задача определить количество напавших, местоположение заложников и "вражеские" огневые точки.

Для проведения разведки в помещении военнослужащие применили созданное в рамках рационализаторской работы роботизированное устройство с камерой на колесном шасси. Разведчик-оператор, управляя отправленным устройством, установил местоположение "террористов" и отсутствие заложников в здании. Далее был организован отвлекающий огонь, под прикрытием которого разведчики провели нейтрализацию условных бандитов внутри здания.

В ходе выполнения задачи робот-разведчик позволил незаметно для противника собрать нужные данные, передавая их в режиме реального времени, что обеспечило грамотное планирование штурма здания.

Справочно:

В рамках рационализаторской работы изобретатели объединения смонтировали видеокамеру высокого разрешения на базе малогабаритного дистанционно управляемого колесного шасси высокой проходимости. Для наблюдения в ночных условиях устройство оборудовано инфракрасным излучателем. Управление устройством, а также вывод и запись видеоизображения осуществляется удаленно оператором через пульт дистанционного управления, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.