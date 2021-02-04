Россия предложила Индии поставить партию истребителей Су-30МКИ

БАНГАЛОР (Индия), 3 фев – РИА Новости. Россия направила Индии предложение о поставке дополнительной партии машинокомплектов истребителей Су-30МКИ и ждёт начала переговоров, заявил журналистам в ходе выставки Aero India-2021 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов.

"Предложение о поставке технологических комплектов для производства 12 дополнительных самолетов Су-30МКИ также передано партнерам. Ожидаем решение индийской стороны о проведении контрактных переговоров", - сказал Дрожжов.

Ранее в Минобороны Индии заявили, что совет по оборонным закупкам страны одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов. Кроме того, Нью-Дели планирует закупку 12 самолетов Су-30МКИ на сумму 1,42 миллиарда долларов, которые будут собраны на предприятии Hindustan Aeronautics Limited (HAL).