Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29

БАНГАЛОР (Индия), 3 фев – РИА Новости. Правительство Индии приняло решение закупить у России 21 истребитель МиГ-29, заявил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India-2021.

"Предложение на поставку 21 самолета МиГ-29 передано индийской стороне. Правительством Республики Индии принято решение о закупке указанных самолетов. Ожидаем решения штаба ВВС Индии о проведении соответствующих тендерных процедур", - сказал он.

Дрожжов предположил, что задержка с заключением контрактов по данной авиатехнике связана, прежде всего, с пандемией коронавируса.

"Отсутствие до последнего времени регулярного авиасообщения между странами существенно затрудняло проведение контрактных переговоров. Тем не менее, переговорный процесс идет", - отметил он.

Ранее в Минобороны Индии заявили, что совет по оборонным закупкам страны одобрил закупку у России 21 МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов.