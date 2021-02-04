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РИА Новости

Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29

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Истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Сергеев

БАНГАЛОР (Индия), 3 фев – РИА Новости. Правительство Индии приняло решение закупить у России 21 истребитель МиГ-29, заявил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India-2021.

"Предложение на поставку 21 самолета МиГ-29 передано индийской стороне. Правительством Республики Индии принято решение о закупке указанных самолетов. Ожидаем решения штаба ВВС Индии о проведении соответствующих тендерных процедур", - сказал он.

Дрожжов предположил, что задержка с заключением контрактов по данной авиатехнике связана, прежде всего, с пандемией коронавируса.

"Отсутствие до последнего времени регулярного авиасообщения между странами существенно затрудняло проведение контрактных переговоров. Тем не менее, переговорный процесс идет", - отметил он.

Ранее в Минобороны Индии заявили, что совет по оборонным закупкам страны одобрил закупку у России 21 МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-29
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1 комментарий
№1
04.02.2021 02:12
Брали бы сразу 120 МиГ-35 и не морочили себе и остальным голову.....
Но тогда они перестали бы быть индусами (:
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Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29