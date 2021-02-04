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РИА Новости

В СФ оценили слова американского адмирала о возможности ядерной войны

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Владимир Джабаров
Владимир Джабаров.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил недоумение в связи с заявлением американского адмирала Чарльза Ричардса о возможности ядерной войны с Россией и отметил, что профессиональный военный "в страшном сне" боится представить такое развитие ситуации.

Ранее сообщалось, что глава стратегического командования США, адмирал Чарльз Ричардс в статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов заявил о наличии реальной возможности перерастания регионального конфликта с Россией или Китаем в конфликт с применением ядерного оружия.

"Ни один здравомыслящий военный, профессионал даже в страшном сне не может представить себе начало ядерной войны", - сказал Джабаров РИА Новости.

Он подчеркнул, что действующие военные, как правило, очень не любят говорить на эту тему, "ужасно боятся, что это может наступить".

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. В РФ заявляли, что Запад просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

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