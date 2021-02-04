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ТАСС

Проект модернизации истребителей Су-30МКИ для Индии находится на этапе обсуждения

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Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Глава делегации АО "Рособоронэкспорт" Сергей Корнев заявил, что российская сторона готова предложить Индии современный модернизационный пакет

БАНГАЛОР, 3 февраля. /ТАСС/. Проект модернизации многоцелевых боевых самолетов Су-30МКИ, состоящих на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) Индии, находится на стадии обсуждения. Об этом на выставке Aero India 2021 сообщил ТАСС глава делегации АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Сергей Корнев.

"Проект находится на стадии обсуждения, российская сторона готова предложить Индии современный модернизационный пакет", - сказал Корнев.

"Учитывая многолетний опыт совместной работы и уникальную для мирового рынка степень кооперации между промышленностью наших стран, полагаем, что индийские предприятия выразят желание участвовать в модернизации собираемых на мощностях корпорации HAL (Hindustan Aeronautics Limited) истребителей Су-30МКИ", - добавил он.

Индия является крупнейшим в мире оператором экспортно-ориентированных многоцелевых боевых самолетов Су-30МКИ и неоднократно выражала намерение провести их масштабную модернизацию. Соответствующий проект получил в индийских СМИ обозначение Super Sukhoi. Предполагается, что он существенно повысит боевые возможности ВВС Индии.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Компании
HAL
Ростех
РОЭ
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2 комментария
№1
04.02.2021 02:19
Цитата, q
Индия является крупнейшим в мире оператором экспортно-ориентированных многоцелевых боевых самолетов Су-30МКИ и неоднократно выражала намерение провести их масштабную модернизацию.

Модернизация индийских Су-30МКИ по аналогии с Су-30СМ2  обеспечило бы  Иркутский завод работой лет на 10 вперёд.
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№2
04.02.2021 08:25
Цитата, штурм сообщ. №1
Если индусы по своему обыкновению заарачатся, а они любят выносить мозг РосОборонЭкспорту, то могут и не модернизировать.
Индусы хотят всё самое новое, нужно оно тактически или нет. Понять можно.
Есть ли готовый радар с АФАР который встанет в Су-30? А они АФАР будут требовать 100%.
Могут потребовать АЛ-41Ф1 вместо АЛ-41Ф1С. Или того хуже Изд.30.
ОЛС от Су-57 могут захотеть
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