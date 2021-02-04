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Российская газета

Новейшая версия истребителя F-15EX совершила первый полет

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Источник изображения: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе F-15 новейшей модификации EX (бортовой номер 20-0001) впервые поднялся в воздух. Полет был выполнен из международного аэропорта Сент-Луиса и продолжался 90 минут.

- Главный летчик-испытатель компании Мэтт Гиз проверил работу авионики, других систем и программного обеспечения. Собранные данные подтвердили, что самолет выполнен запланированные задачи, - говорится в сообщении Boeing.

В следующем году истребитель F-15 Eagle отметит полувековой юбилей. Главными отличиями версии EX стали цифровая система управления, новый радар с АФАР, системы РЭБ. При этом самолет принадлежит к четвертому поколению, не обладает технологиями малозаметности и неспособен прорывать серьезную ПВО. Однако он имеет весомое преимущество перед F-22 и F-35 - возможность использовать широкий арсенал вооружений, в том числе перспективных. Стелс-самолетам этого не позволяет ограниченный объем внутренних отсеков. У F-15 же ракеты располагаются на 23 точках внешней подвески.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
F-15
F-22
F-35
Компании
Boeing
Проекты
АФАР
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