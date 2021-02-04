"Поработаем над посадкой": корабль Маска взорвался

Корабль Starship взорвался при посадке из-за отказа двигателя

Корабль Starship компании Илона Маска SpaceX под изумленные возгласы зрителей взлетел на высоту 10 километров, спланировал и взорвался, ударившись о землю. Несмотря на неудачу, в компании верят в успех нового корабля.

После недели ожиданий и переносов старта компания SpaceX миллиардера Илона Маска провела новое высотное испытание космического корабля Starship, который в будущем должен отправлять людей к Луне и Марсу.

На этот раз была испытана последняя модель корабля Starship - SN9. Старт состоялся на полигоне в деревне Бока Чика в штате Техас, где компания собирает свои корабли. Как и в прошлом испытании, в задачу корабля входил старт с площадки, подъем на высоту десяти километров, нырок "животом к земле", подскок при помощи аэродинамических стабилизаторов и мягкая посадка за счет включения двигателей.

Изначально высотное испытание корабля было запланировано еще на прошлой неделе, однако не состоялось из-за того, что Управление гражданской авиации США (FAA) отозвало разрешение на полет из соображений безопасности.

Ранее образец SN9 успешно прошел наземные статические испытания трех своих двигателей Raptor.

Накануне старта корабля в районе полигона вновь собралось множество зрителей, а жители деревни Бока Чика были эвакуированы из соображений безопасности.

Три двигателя Raptor запустились в 23.26 мск, и корабль начал плавно набирать высоту. Спустя четыре минуты после старта наземная команда сообщила, что корабль достиг максимальной высоты 10 километров, после чего двигатели отключились, аппарат перевернулся на «живот» и начал горизонтальный аэродинамический спуск.

Идея конструкторов заключается в том, чтобы в будущем при посадке из космоса корабль рассеивал свою кинетическую энергию в атмосфере за счет планирования, не используя парашюты или двигатели, и, подпрыгнув у самой земли, совершал мягкую посадку.

В этом испытании все шло по плану почти до самого приземления. Однако когда корабль совершил подскок, вместо двух необходимых для посадки двигателей запустился лишь один. Из-за этого корабль не смог погасить свою вертикальную скорость и вращение и взорвался при грубом касании земли, разметав горящие обломки по стартовому комплексу.

Корабль столкнулся с поверхностью под углом 45 градусов спустя 6 минут и 26 секунд после старта.

Пока не известно, что привело к незапуску одного двигателя - причина может крыться в топливной системе, в баке или в самом двигателе.

Эксперты отмечают, что, к счастью, при взрыве не пострадал следующий летный образец SN10, который стоял рядом с местом посадки SN9 и должен быть испытан в скором будущем.

«Мы совершили еще один значительный полет на высоту 10 километров. Мы продемонстрировали способность двигателей к переключению на посадочные топливные баки. Приземление с дозвуковой скоростью выглядело успешным и стабильным, подобно тому, как мы наблюдали в декабре, - сказал инженер компании SpaceX Джон Инспрюкер. - И снова нам надо немного поработать над посадкой».

На аварию при посадке обратило внимание и Управление гражданской авиации, которое выдает разрешения на испытания. Там заявили, что проследят за расследованием причин отказа двигателя. «Несмотря на то что это был непилотируемый испытательный полет, расследование покажет главную причину сегодняшней неудачи и возможные варианты обеспечения безопасности», - заявили там.

Этот полет по задачам и результату оказался схож с испытательным полетом предыдущего образца SN8, который состоялся на полигоне компании Бока-Чика 10 декабря. Тогда по достижении высоты 12,5 км Starship отключил двигатели и начал свободное падение на землю.

Корабль смог совершить почти все этапы испытания, кроме последнего - при посадке он не сумел полностью погасить скорость и взорвался площадке спустя 6 минут 42 секунды после старта. Расследование показало, что авария произошла из-за недостатка давления в топливном баке на завершающем этапе маневра, что заставило внести изменения в конструкцию SN9.

В планах компании провести летное испытание следующего корабля SN10 уже в этом месяце. В будущем Маск планирует использовать подобные корабли для доставки грузов и людей на Луну и Марс. Стартовать они будут при помощи сверхтяжелой ракеты Super Heavy, в финальном варианте корабль будет использовать не три, как сейчас, а шесть двигателей Raptor.

В связке с ракетой Super Heavy корабль Starship впервые стартует на околоземную орбиту после всех испытаний, когда научится мягко приземляться.

В случае успеха это будет первая в истории полностью возвращаемая ракета, способная вывести на околоземную орбиту нагрузку в сто тонн.

Павел Котляр