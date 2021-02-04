Индия намерена на 1,45% увеличить оборонные расходы в 2021/2022 ф.г.

ЦАМТО, 3 февраля. Накануне открытия Международной авиакосмической выставки Aero India 2021, которая пройдет с 3 по 5 февраля в Бангалоре, стали известны основные плановые показатели оборонного бюджета Индии на 2021-2022 ф.г.

Федеральное правительство Индии 1 февраля объявило о намерении увеличить оборонные расходы в 2021/2022 ф.г. на 1,45% – до 4,78 трлн. индийских рупий (65,4 млрд. долл.).

Для сравнения: в текущем году оборонные расходы составляют 4,71 трлн. индийских рупий (64,4 млрд. долл.).

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на представителей Министерства обороны, проект оборонного бюджета, который был представлен в парламенте министром финансов Нирмалой Ситхараман, предусматривает направление 1,16 трлн. индийских рупий (15,87 млрд. долл.) на выплату пенсий военным. За вычетом этой суммы, 3,62 трлн. рупий (49,53 млрд. долл.) остаются на нужды трех видов вооруженных сил и связанных с ними департаментов и организаций, включая Управление оружейных заводов OFB (Ordnance Factory Board), Организацию оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) и Генеральный директорат по обеспечению качества.

По оценке аналитиков, новый оборонный бюджет, который составляет менее 1,4% ВВП страны, подтверждает тенденцию снижения военных расходов Индии, наблюдавшуюся в последние годы, несмотря на растущие проблемы безопасности в непосредственной близости от границ страны. По информации представителей ВС Индии, даже военное противостояние с Китаем в районе линии фактического контроля в Гималаях привело лишь к очень незначительному увеличению оборонных расходов.

Бюджет предусматривает выделение 2,12 трлн. рупий (29 млрд. долл.) на текущие расходы, включая расходы на операции и денежное довольствие, составляющие около 70% общих затрат. Из этой суммы СВ Индии выделено 1,52 трлн. индийских рупий, ВВС Индии – 319,52 млрд. индийских рупий, ВМС Индии – 240,6 млрд. индийских рупий.

Текущие расходы почти в 1,5 раза превышают капитальные, на которые выделено 1,35 трлн. индийских рупий (18,47 млрд. долл.). Тем не менее, информационное бюро правительства Индии (PIB) указало, что средства, выделяемые на модернизацию в 2021/22 ф.г., увеличены на 18,75% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Из этой суммы ВВС, которые намерены закупить более 200 истребителей, различные вертолеты и транспортные самолеты, получат набольшую долю (532,14 млрд. индийских рупий – 7,28 млрд. долл.). Сухопутным войскам выделено 364,81 млрд. индийских рупий (около 5 млрд. долл.), ВМС – 332,53 млрд. индийских рупий (4,55 млрд. долл.). При этом, по оценке представителей ВС Индии, данных средств "едва хватит" для оплаты ранее приобретенных платформ и оборудования, а на закупку новых систем останутся лишь незначительные средства.

Так, ВМС Индии сталкиваются с серьезной нехваткой надводных боевых кораблей, подводных лодок и вертолетов, СВ стремятся приобрести дополнительно 155-мм гаубицы, основные боевые танки, вертолеты, системы ПВО и стрелковое оружие, включая штурмовые винтовки и карабины.

Представители ВС Индии и национальные оборонные аналитики уже выразили разочарование по поводу ограниченного увеличения расходов на оборону в предстоящем финансовом году, в течение которого они не ожидают снижения напряженности в отношениях с соседними государствами, обладающими ядерным оружием (Китаем и Пакистаном).

По данным официальных источников Jane's, одной из основных причин "символического" увеличения расходов на оборону является "не предусмотренная в бюджете" сумма в размере около 208 млрд. индийских рупий (2,85 млрд. долл.), которую Министерство обороны потратило на приобретение боеприпасов, ракет и т.д. для оснащения войск вдоль линии фактического контроля.

По оценке бывшего финансового советника Министерства обороны Амита Каушиша, незначительный рост оборонного бюджета из-за общего экономического спада в Индии в связи с пандемией коронавируса COVID-19 заставит Вооруженные силы более избирательно производить закупки и повысит долю продукции военного назначения национального производства.