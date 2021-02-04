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ЦАМТО

Саперов по четырем направлениям готовит Международный противоминный центр ВС РФ

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Сапер инженерных войск ЮВО - оператор робототехнического комплекса "Уран-6"
Сапер инженерных войск ЮВО - оператор робототехнического комплекса "Уран-6".
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

ЦАМТО, 3 февраля. В Международном противоминном центре ВС РФ готовят саперов по четырем направлениям: гуманитарное разминирование, противодействие самодельным взрывным устройствам, минно-розыскная служба и применение робототехнических средств.

Центр оснащен современными средствами инженерного вооружения российского производства. Саперы используют только новые средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средства индивидуальной защиты. Военные учатся проводить комплекс работ по сплошной очистке местности – разведке на наличие взрывоопасных предметов, их уничтожению и контролю качества проведения работ. Обучение военнослужащих занимает около двух месяцев с использованием уникальной учебно-материальной базы.

Объекты учебно-материальной базы созданы и постоянно совершенствуются с учетом опыта выполнения задач в Сирии и Лаосе, а также периодического поступления новой информации о модифицированных самодельных взрывных устройствах. Все практические занятия проводятся преподавателями, имеющими опыт боевого и гуманитарного разминирования, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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