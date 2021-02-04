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РИА Новости

В Сибири испытают новый плавающий танк "Спрут-СДМ1"

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Стенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге
Стенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Новейший российский аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1" в ближайшее время направят на следующий этап госиспытаний в Западную Сибирь, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

В конце прошлого года "Спрут" прошел испытания в Черном море, где подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды и плыть по морю при волнении до трех балов. Также боевую машину протестировали в средней полосе России и субтропиках, где температура достигала +40 градусов.

"В ближайшее время для легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" начнутся испытания в условиях низких температур, которые пройдут на территории Западной Сибири", - сказал Оздоев.

Он добавил, что затем с танком будут проведены испытания на аэромобильность – надо подтвердить возможности по авиадесантированию "Спрута" из военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

Как сообщил ранее РИА Новости источник, близкий к штабу ВДВ, "Спрут-СДМ1" должны принять на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) в 2023 году. В том же году начнутся его серийные поставки. По данным Минобороны РФ, подготовка командиров для "Спрут-СДМ1" началась в ВДВ с 1 декабря 2020 года.

Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", также позиционируемая как легкий плавающий танк, разработана и создана ПАО "Курганмашзавод", входящим в состав холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Танк вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. "Спрут" развивает скорость по шоссе в 70 км/ч, на плаву – до 9 км/ч.

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Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
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