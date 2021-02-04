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ТАСС

В Белом доме заявили, что США продолжат работу над Космическими силами

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Официальный флаг Космических сил США
Официальный флаг Космических сил США.
Источник изображения: thedrive.com

В июне 2018 года экс-президент Дональд Трамп отдал распоряжение создать Космические силы в качестве полноценного вида вооруженных сил страны

ТАСС, 3 февраля. Администрация президента США Джо Байдена продолжит работать над Космическими силами. Об этом во вторник в Twitter написала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы ожидаем продолжения работы над Космическими силами США и приглашаем членов команды присоединиться к нам в конференц-зале в любое время и поделиться новостями о проводимой ими важной работе", - заявила она.

18 июня 2018 года бывший президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Пентагону создать Космические силы в качестве полноценного вида вооруженных сил страны. Как отмечает газета The Hill, по мнению законодателей обеих партий США, Космические силы необходимы для того, чтобы военные уделяли достаточное внимание космосу для противостояния Китаю и России.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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