Авиарегулятор США проведет расследование после взрыва корабля Starship

Федеральное авиационное управление (FAA) США выяснит причины взрыва прототипа космического корабля Starship компании SpaceX во время испытаний.

В заявлении управления, опубликованном 2 февраля, отмечается, что в ходе расследования будет установлена причина неудачного запуска и возможные пути для повышения безопасности при дальнейшей работе над данной программой.

«FAA будет осуществлять надзор за расследованием сегодняшней неудачной посадки прототипа корабля Starship SN9 компании SpaceX в районе Бока-Чика (штат Техас)», — говорится в сообщении ведомства.

Прототип корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс, взорвался во время испытаний, проходивших во вторник.

Инцидент произошел во время захода прототипа SN9 на посадку через шесть с половиной минут после начала испытаний. При касании асфальта возле стартового стола он взорвался.

10 декабря прототип корабля Starship SN8 после запуска достиг заданной высоты и начал приземление. При посадке он также взорвался. Глава SpaceX Илон Маск в Twitter назвал испытание успешным, так как ранее корабль не поднимался на высоту восьми миль (почти 13 км).