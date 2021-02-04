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ТАСС

Авиарегулятор США намерен выяснить причины взрыва при испытаниях корабля SpaceX

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Прототип Starship на взлете
Прототип Starship на взлете.
Источник изображения: SpaceX

Он взорвался при касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США намерено выяснить причины взрыва прототипа американского космического корабля Starship компании SpaceX во время состоявшихся во вторник испытаний в штате Техас. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель данного регулирующего органа.

Как констатируется в его заявлении, "приоритетом для ФАУ при регулировании коммерческих космических перевозок является безопасность". "ФАУ будет осуществлять надзор за расследованием сегодняшней неудачной посадки прототипа корабля Starship SN9 компании SpaceX в районе Бока-Чика (штат Техас), - подчеркнул представитель управления. - Хотя это был испытательный полет без экипажа, в ходе расследования установят причину сегодняшней неудачи и возможные пути для повышения безопасности при дальнейшей работе в рамках данной программы".

Прототип корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс, взорвался во вторник при посадке в ходе испытаний на полигоне. Трансляция велась на сайте SpaceX. SN9 с носовым обтекателем и стабилизаторами поднялся на высоту около 10 км, после чего должен был совершить плавную посадку на полигоне. Прототип заходил на посадку не вертикально и взорвался при касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом.

В декабре 2020 года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8, в ходе которых он поднялся на высоту более 12 км, также завершились взрывом при посадке.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Глава SpaceX Илон Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет корабля на околоземной орбите, вероятно, пройдет в 2021 году. При этом он не исключил, что первые полеты Starship "могут не получиться" в связи с тем, что компания "работает на неизведанной территории".

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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
2020-й год
Марс
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