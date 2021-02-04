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Казахстан получил первый зенитный ракетный комплекс «Бук-М2Э»

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Министерство обороны Казахстана 1 февраля 2021 года сообщило о получении Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Казахстана первого многофункционального зенитного ракетного комплекса (комплекта дивизиона) 9К317Э "Бук-М2Э", изготовленного российским АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Сообщается, что в настоящее время специалистами концерна осуществляются работы по сдаче комплекса и постановке его на вооружение в войска ПВО Казахстана.

Станция обнаружения целей 9С18М1-3 (слева) и самоходная огневая установка 9А317Э (справа) первого полученного Казахстаном дивизиона зенитного ракетного комплекса 9К317Э "Бук-М2Э" производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", 2021 год (с) министерство обороны Казахстана

Со стороны bmpd напомним, что в мае 2018 года информационное агентство ТАСС сообщало о подписании на проходившей в Казахстане оборонной выставке KADEX-2018 контракта на поставку Казахстану одного дивизиона зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э" в штатном исполнении на гусеничных шасси, и о том, что этот дивизион будет поставлен Казахстану в 2020 году. Одновременно сообщалось, что Россия и Казахстан также рассматривают возможность подписать контракт на второй дивизион "Бук-М2Э", выполненный уже на колесной базе.

Первый полученный Казахстаном дивизион зенитного ракетного комплекса 9К317Э "Бук-М2Э" производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", 2021 год (с) министерство обороны Казахстана

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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
9А317 СОУ
9С18М1-3 СОЦ
Бук-М2
Р-17
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
2020-й год
Бук ЗРК
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