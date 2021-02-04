Программы НИОКР ГосМКБ «Вымпел» имени И.И. Торопова

В корпоративной газете "Вымпел" "АО Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени И.И. Торопова" (АО "ГосМКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова") - ведущего российского предприятия в области разработки и производства авиационного вооружения, прежде всего управляемого ракетного класса "воздух-воздух" (предприятие входит в состав АО "Корпорация "Тактическое Ракетное Вооружение") - опубликован материал о результатах производственной деятельности предприятия в области НИОКР в 2020 году и о планах на 2021 год.

Испытательный пуск с истребителя Су-35С (бортовой номер "52 красный") управляемой ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности Р-37М ("БД") (с) кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации

Редакция газеты "Вымпел" совместно с КБ решила вспомнить главные события НИОКР, а также поговорили о результатах и о планах грядущего года.

Какие результаты у нас в этом году?

Говоря об итогах НИОКР в 2020 году, в первую очередь необходимо отметить, что в рамках выполнения Государственных контрактов с Минобороны России были завершены крупные этапы работ по изготовлению и отработке материальной части для проведения летно-конструкторских и наземных испытаний изделия типа БД, а также успешно завершены предварительные испытания изделия типа БД в объеме, достаточном для присвоения конструкторской документации литеры "О", и получены соответствующие рекомендации. Выполненными работами полностью погашена дебиторская задолженность АО "ГосМКБ "Вымпел" перед Министерством обороны. Завершаются работы по изготовлению и испытаниям учебно-летного варианта изделия типа БД с планируемым закрытием соответствующего этапа работ до конца 2020 года.

По изделию типа МД в 2020 году в рамках Государственных испытаний было выполнено около 30 натурных работ, что с учетом фактического состояния дел с выделением самолета Т-50 для проведения испытаний и готовности полигонного обеспечения статически является неплохим результатом. Планируем завершить испытания до конца года.

По изделию тип СД проводились натурные работы в рамках доводочного этапа Государственных испытаний, которые планируется выполнить до конца этого года и завершить этап оценки в 2021 году.

Кроме того, в 2020 г. были проведены государственные совместные испытания экспортной ракеты большой дальности РВВ-БД, конструкторской документации на изделие присвоена серийная литера "О1". Документация на изделие РВВ-БД передана в АО "КТРВ" для проведения обеспечения серийного изготовления и поставки изделий.

Проведена значительная работа и подготовлен инженерный проект, определяющий конструктивный облик новой зенитной управляемой ракеты ближнего действия малых габаритов в целом и ее составных частей для модернизации ЗРК "Тор-М2".

По направлению создания установок авиационного вооружения в этом году завершили разработку пусковой установки УП-305 для размещения управляемой ракеты на автомобильной платформе, катапультной установки АКУ-620Э для применения ракеты РВВ-БД, а также балочного держателя 4-й весовой группы БД4-УСКМ-1-Б.

По тематике устройств выброса стоит отметить завершение СЧ ОКР по созданию устройства типа УВ-5 для размещения на объекте 01БМ, а также завершение разработки и типовых испытаний варианта УВ-26М с возможностью отстрела дымовых патронов для постановки круговой завесы.

Какие новые комплексы авиационного вооружения появились в 2020 году?

В части создания авиационных комплексов наше предприятие выступает в роли соисполнителей самолетных организаций в части выполнения работ по интеграции в состав новых самолетов вооружений разработки АО "ГосМКБ "Вымпел". В этом году такие работы проводились в интересах авиационных комплексов Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Т-50 и типа МиГ-29.

Что меняется в техническом оснащении КБ для выполнения НИОКР?

Из главного стоит отметить, что были продолжены работы по доводке комплекса полунатурного моделирования работы авиационных управляемых ракет (АУР) с радиолокационными головками самонаведения, в частности: проведена доработка трёхстепенного стенда с целью обеспечения установки на него АУР, доработан имитатор движущихся целей с целью задания потребных траекторий движения, а также получена часть оборудования. Ожидаем до конца года завершения поставки специального программного обеспечения для записи и обработки высокочастотных радиосигналов.

Также, проведена отработка и внедрение новой отечественной системы управления инженерными данными и жизненным циклом изделий "Лоцман:PLM", построенной на основе нормативных требований ЕСКД и ЕСТД, которая позволяет оптимизировать процессы проектирования и производства изделий, а также в перспективе упростить отработку документации на изделия, находящиеся в стадии серийного производства и эксплуатации.

Каковы прогнозы выполнения плана работ по НИОКР на 2020 г.?

Утвержденный головной организацией АО "КТРВ" на 2020 год тематический план предусматривает выполнение 70 этапов работ в рамках НИОКР. По состоянию на ноябрь 2020 г. выполнение тематического плана по этапам работ составляет 117 этапов. Финансовый результат бюджета реализации по НИОКР по итогам года планируется обеспечить на уровне 110% от плана.

Эти показатели достигнуты благодаря дополнительным работам, заданным предприятию и выполненным в течение 2020 года. К сожалению, часть работ, запланированных для выполнения в 2020 году, вынужденно перенесена на 2021 год, в основном по инициативе заказчиков, ввиду неготовности в текущем году летательных аппаратов как объектов испытаний, а также задержек, связанных с готовностью полигонного обеспечения.

Какие результаты работ получены по изготовлению серийных изделий?

План Общества по изготовлению серийной продукции для постановки в рамках ГОЗ и экспорт выполнен в полном объеме.

Все технические вопросы, возникавшие в ходе серийного производства на нашем предприятии и на предприятиях-смежниках, конструкторским бюро решены.

Объем таких работ в этом году существенно вырос за счет начала серийного изготовления ряда новых установок авиационного вооружения, а также изделий типа МД и СД.

Очень много технических вопросов задают предприятия-соисполнители, так как идет процесс освоения производства, в ходе которого отрабатывается большое количество предложений по уточнению КД с целью оптимизации документации и технологического цикла с учетом особенностей данных предприятий.

В этом году в рамках авторского сопровождения и оказания технической помощи по изготовлению изделий разработки АО "ГосМКБ "Вымпел" сторонними предприятиями уже получены средства в объеме 78 млн. рублей.

В следующем году ситуация будет еще более напряжена, так как предстоят испытания и сдача первых партий новых изделий в рамках серии.

Какие проводились новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы?

В этом году проводился целый ряд НИОКР в рамках фонда перспективного развития с целью создания научно-технического задела для будущих разработок в рамках ГОЗ, а также повышения экспортного потенциала поставляемых Обществом изделий.

В рамках этих работ Обществом привлечены различные научно-исследовательские организации промышленности, а также ВУЗовская наука в лице Московского авиационного института и МГТУ им. Н.Э. Баумана.

К основным новым работам в рамках ФПР стоит отнести работы по формированию облика перспективного изделия 300М, исследования баллистических характеристик изделий с комбинированными двигательными установками, а также экспериментальные оценки влияния изменений антенных решеток на основные характеристики радиолокационных головок самонаведения.

Как вы считаете, что необходимо для достижения поставленных целей?

Для реализации всех поставленных целей, во-первых, нам необходимы специалисты соответствующей квалификации и они у нас есть, однако, учитывая то, что естественным путем, а также теперь еще и под влиянием неблагоприятной эпидемиологической обстановки, высококвалифицированные специалисты старшего возраста уходят, а молодые прибывающие кадры нуждаются в обучении в ходе реализации конкретных рабочих проектов, на первое место встает необходимость подготовки специалистов из числа работников и сохранение профессионалов старшего возраста для обеспечения преемственности поколений.

Во-вторых, нам необходимо время, так как для создания качественного изделия военной техники профиля нашего предприятия его нужно не мало, то же правило действует и для подготовки квалифицированных инженеров.

В-третьих, нужна сама работа, позволяющая развивать имеющиеся результаты и создавать научно-технический задел для будущих крупных проектов, а также финансовые источники для проведения работ, причем в современных условиях высокой конкуренции, как и на внутреннем, так и на внешнем рынках, рассчитывать нужно, в первую очередь, на собственные возможности предприятия.