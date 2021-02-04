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ТАСС

Роскосмос пересмотрит программу размещения станций контроля космического пространства

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Центр контроля космического пространства
Центр контроля космического пространства.
Источник изображения: РЕН ТВ

Как сообщили в госкорпорации, изменения в привычном ритме работы произошли из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Роскосмос из-за пандемии приступил к пересмотру программы по размещению станций автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) за границей. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"В настоящее время проводится корректировка программы по размещению АСПОС ОКП за рубежом", - отметил Савельев.

По словам заместителя генерального директора Роскосмоса, изменения в привычном ритме работы произошли из-за пандемии коронавируса.

Ранее Савельев рассказал ТАСС о временной приостановке российско-чилийских переговоров по размещению в южноамериканской стране станции АСПОС ОКП из-за отсутствия в Чили органа, наделенного соответствующими правительственными полномочиями по реализации положений межправительственного соглашения по космосу. Заместитель гендиректора также сообщил, что проект межправительственного соглашения о размещении российской станции АСПОС ОКП в Мексике находится в завершающей стадии подготовки.

Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве создана и функционирует с 2016 года. Согласно данным, размещенным на портале госзакупок в 2019 году, оптико-электронный комплекс в Мексике планировалось ввести в эксплуатацию в 2020 году. Подобные комплексы в автоматическом режиме обнаруживают космические аппараты и объекты космического мусора и определяют их координаты.

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Роскосмос
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2020-й год
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