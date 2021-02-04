Ракета с Плесецка вывела на орбиту военный спутник

Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту российский военный спутник, сообщает Минобороны РФ.

"Стартовавшая 2 февраля в 23 часа 45 минут (мск) с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель (РН) среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат (КА) в интересах Минобороны России", - сказали в министерстве.

Там сообщили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

По данным специализированных американских ресурсов, российские военные запустили разведывательный спутник.