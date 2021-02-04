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Интерфакс-АВН

Ракета с Плесецка вывела на орбиту военный спутник

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Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту российский военный спутник, сообщает Минобороны РФ.

"Стартовавшая 2 февраля в 23 часа 45 минут (мск) с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель (РН) среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат (КА) в интересах Минобороны России", - сказали в министерстве.

Там сообщили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

По данным специализированных американских ресурсов, российские военные запустили разведывательный спутник.

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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Союз-2 РН
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