Корреспондент "РГ" научился управлять боевым роботом

На полигоне под Воронежем военные протестировали первый на западной границе России саперный робот "Уран-6". Бронированная гусеничная машина, чья задача - уничтожать мины и другие взрывоопасные предметы, не подвергая риску жизнь людей, - пришла в инженерный полк совсем недавно, в декабре 2020-го.

Для своих тренировок военные выстроили рядом с частью целую деревушку: полдюжины сколоченных из подручного материала домиков, плетни, несколько дорог, глубокая канава и дорожный указатель - село Грушевое. Здесь тренируются не только инженеры, но и мотострелки, танкисты, разведчики. Ту же канаву в зависимости от рода войск можно использовать для скрытого перемещения, обороны или маскировки бронетехники. В нашем случае через нее наводили переправу.

По легенде учений, в Грушевом засели террористы - за рвом мелькали фигуры в спортивных куртках, изредка постреливая в нашу сторону. К преграде подошел боевой дозор: саперы в защитных костюмах, похожих на космические скафандры, сканировали дорогу миноискателями, над их головами водил стволом пушки БТР, за ним угрюмо целились в деревню два танка. Террористы притихли. Саперы закончили проверку дороги, старший подал знак: можно идти.

- Аппаратура у нас хорошая, но лучше собачьего носа пока никто ничего не придумал. Обученная собака находит взрывчатку быстрее любого миноискателя, - заметил стоявший рядом полковник.

К яме подъехал "КАМАЗ" со складным мостом на горбу. Через пару минут переправа улеглась поперек рва, солдаты воткнули на обочине знак "60 т". Техника втянулась в село, террористов зажали между домами и пленили, в освобожденное Грушевое неспешно вошел командир полка в каракулевой шапке.

Настала очередь "Урана". Его задача - проверить окрестности на предмет мин, неразорвавшихся боеприпасов и других опасных для здоровья артефактов. Для этого у шеститонной машины есть пять сменных тралов. Прицепив подходящий, робот перепахивает землю перед собой, не обращая внимания на подрывы. На Северном Кавказе и в Сирии "Ураны" таким манером очистили дороги и сельхозугодья от десятков тысяч смертоносных сюрпризов, оставленных боевиками.

5 часов может работать робот на одной заправке

Оператор "Урана" и сам похож на киборга. Лицо скрыто прозрачным забралом, защищающим от осколков, на груди броня, способная выдержать очередь из автомата, на локтях, коленях и кистях - кевларовые щитки. За спиной массивный рюкзак на стальной раме - в нем аппаратура связи и аккумуляторы, из рюкзака торчит полдюжины антенн и тянется кабель к пульту на груди. Тот похож на игровую приставку: два джойстика, сенсорные экраны и россыпь кнопок - только зеленого цвета, побольше и намного тяжелее.

Для активации робота необходимо ввести на пульте шестизначный пароль. Если код верен, на корме "Урана" загорается красный маячок - это значит, что машина признала хозяина и готова ему повиноваться. 240-сильный дизель ярославского производства запускается прикосновением к сенсорному экрану. Другой сенсор регулирует обороты: можно поддать газку, и робот задвигается шустрее, или, наоборот, убавить ход.

Дальше начинается самое интересное.

- Пальцем левой руки надо нажать на кнопку присутствия оператора, она снизу. Без этого робот двигаться не будет. Если отпустить кнопку - "Уран" сразу остановится, - объяснил старший лейтенант Андрей Дудкин, прошедший двухнедельный курс роботовождения в Подмосковье. - Лучше всего использовать средний палец - большой и указательный нужны для манипуляций джойстиком.

Левая ручка управляет ходом машины: вперед-назад, вправо-влево в различных вариациях. Правая - работой навесного оборудования. Для оставшихся пальцев тоже есть клавиши, а если рук не хватает, на уровне живота из пульта торчит большая красная кнопка выключения двигателя - я умудрился нажать ее несколько раз подряд. Красная кнопка еще большего размера находится на корме самого робота - с ее помощью можно экстренно остановить машину. Под кнопкой небольшой круглый лючок, прикрытый стальной заслонкой. Если аккумуляторы в рюкзаке у оператора разрядятся, в лючок можно вставить кабель, подключить его к пульту и работать дальше.

10-килограммовый рюкзак ловко прилажен, его тяжести не чувствуешь. А вот массивный пульт скоро начал оттягивать руки. На этот случай гаджет вешается на шею, но даже так необходимость манипулировать сразу несколькими ручками и кнопками требует сноровки пианиста. Немного освоившись, я заставил "Уран" развернуться на месте, прибавил газу и послал его в полутораметровый сугроб. Кучу слежавшегося снега робот прошел, как саперная лопатка - газетный лист. Кстати, лопатки у инженеров тоже новые - теперь они похожи на мачете, могут пилить, но по-прежнему пригодны для метания.

- Инженерные войска постоянно получают новую технику. Проходит испытания установка разминирования УР-15 - она способна проделать километровый проход в минном поле. Размещена установка на шасси БМП-3, имеющем режим электрохода, и способна появляться на позиции практически бесшумно, - рассказал начальник инженерных войск общевойсковой армии ЗВО полковник Семен Пыпин. - Есть интересный комплекс КРИК. Помещающийся в трех чемоданах набор излучателей создает на радарах противника полную иллюзию колонны военной техники. Противник наносит удар по пустому месту, а мы ответным ударом уничтожаем его средства поражения. Новый защитный комплект бережет сапера от ударной волны и осколков, а его штурмовой вариант выдерживает и автоматные пули. Та же задача у робота "Уран-6" - выполнить задачу, сохранив жизнь и здоровье военнослужащих.

Кстати

Защищенный от помех и перехвата радиоканал управления позволяет оператору "Урана" находиться в полутора километрах от машины или руководить ее работой из укрытия.

Антон Валагин (Воронеж)